练好身手演乔峰前 甄子丹先带家人回广东农村祭祖

王君馨自从离开TVB电视台后，便北上中国大陆发展。近日她晒出在浙江省横店的照片，并留言“演员王君馨来报到”，更标签上甄子丹的社媒账号。

原来她将出演甄子丹新片。不过她还没有说明是演那个主角，外界相信改编自金庸笑说《天龙八部》的《乔峰传》女主角应是阿朱。甄子丹之前曾说希望女主角“有演技、有气质”，拍过港剧《城寨英雄》、上过大陆综艺《了不起舞社》，能武也能舞的王君馨，累积了大陆粉丝后，已具备条件扮演阿朱。

王君馨将与甄子丹合拍新片。（取自艺人IG）

甄子丹回广东农村深山祭祖

正等待新片开镜的甄子丹也没闲着。从他的社媒照片，可见他7月初陪老婆从苏州搭了子弹火车到杭州，到处欣赏美丽风光，浪漫度假。

7月中，他晒出伸展身体的照片，应该是为新片在做准备了。

最特别的是他6月带妻儿一家四口回广东老家祭祖，引起许多网民热议。

出生在广东省广州市越秀区的他，早年跟随家人前往香港发展，并在娱乐圈出道，后来演出《叶问》电影系列，成为华语影坛巨星。

甄子丹的老婆和一对儿女。（取自艺人IG）

但原来他的祖籍是广东台山市，位于珠海市西部，是个人口不到百万的县级市。祖籍台山的艺人很多，包括梁朝伟、胡杏儿、朱咪咪、林家栋、陈豪、余文乐、张可颐、伍思凯、陈百强、叶子楣、麦嘉、陈慧珊、王喜、伍咏薇，以及Beyond四子、黄家驹、 黄家强、 黄贯中、 叶世荣。

甄子丹带着妻子和孩子，开车到台山，沿途可见自然风景和稍嫌落后的村落。到了山脚下，甄子丹一行人下车步行，还有一小段爬坡，终于到达甄氏陵墓。

甄子丹发文介绍那是他曾祖父的坟墓，他们一家人献上鲜花，鞠躬。甄氏陵墓虽然位于深山老林之中，却看得出曾用心修缮过，所以历久弥新。

网民留言赞甄子丹的行为说明他是个念本的人，也有人说感觉他曾祖父陵墓的地点非常讲究，是块风水宝地。