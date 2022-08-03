娱乐吃瓜：鼓励孩子说华语 洪慧芳不嘲笑少批评 向云坚持用母语沟通

陈毓芸和林明伦说得一口流利的华语，但他们日前和孩子一起参与《陪你看星星》节目，一家人却无法用华语沟通。这想必是许多新加坡父母会遇到的难题，英语已是年轻一代的沟通语言，家长要如何鼓励孩子多说华语？来听听向云、洪慧芳和郭亮的经验之谈。

向云：勿小看电视剧的影响力

向云的英语程度不好，却也因此“迫使”孩子陈熙和陈一心须以华语和妈妈沟通，“他们在我家婆家都用英语交谈，自然而然就偏向说英语。但我必须让他们明白，很多华人的传统和精髓是需要用华文来表达的，所以我希望他们掌握好华文。”

两个孩子都曾抗拒学习华语，但向云没有放弃，而是慢慢引导他们，“无奈我当时因为工作的关系，和孩子相处的时间并不多，不过我会争取机会用华语跟他们沟通，也会在车上播放一些智慧之语等录音，希望他们潜移默化地吸收华语养分。”

向云认为孩子的华文程度并不差，只是表达得不如英语流利，“陈熙和一心私底下跟我讲华语是讲得很好的，尤其是一心的华语很好听，但在公开场所她比较没有自信。”向云认为环境对学习华文华语非常重要，“我甚至想过把一心带到以华语为媒介的国家旅行，可能会有意想不到的效果。”

原来陈熙当年就是因为去了一趟中国，而开启了学习华文的大门。向云说：“我当年在上海拍摄《真命小和尚》，之财带着陈熙来探班，他和中国小演员曹骏做朋友，从那时候开始他就对华语产生兴趣，回到新加坡就开始学华语。”

向云笑说女儿平时很少讲华语，但某天却开始说北京腔的华语，“原来她最近在看中国电视剧哈哈哈，所以别小看电视剧的影响力！”

陈一心（左）和哥哥陈熙小时候曾抗拒说华语。（取自IG）

洪慧芳：不要嘲笑或严厉批评

洪慧芳在孩子郑颖和郑凯介小的时候，是以英语和他们沟通的，“因为说华语的话他们有时会听不明白。我们会鼓励他们尽量以华语回答，如果说错，我们会鼓励并为他们加油，不会嘲笑或者严厉批评，这样他们才不会对华语产生厌恶感。”

此外，洪慧芳也让孩子多看有教育意义的华语卡通片，“他们小的时候，我们的演艺工作比较忙，所以只能常播这类华语卡通片让他们看，有时间的话我们会陪他们一起看，他们有不明白的地方就解释给他们听。”

郑颖和郑凯介长大后也加入演艺圈，一家人也渐渐改用华语沟通，洪慧芳说：“其实他们加入演艺圈之后，我和各评并没有很严格要求他们学华语，因为这己经是他们的工作了。反而是他们对自己要求更高，会自发地学习华文。有什么不懂的，他们会来问我们，我们就会坐下好好跟他们探讨和研究。”

郑颖（左一）和弟弟郑凯介（右一）跟随父母的脚步进入演艺圈。（档案照）

郭亮：让孩子每天用华语说日常

郭亮的儿子郭麦洋从小在新加坡念书，关于孩子在华文方面的学习，他说：“现在想来是有点无心插柳的，首先我和太太坚持不说英语，因为我们英语不好，所以在家里都用华语和儿子沟通。第二，从他小时候我就有意识地，让他每天跟我说一天发生的事，有时候他会不耐烦，觉得每天都一样，那我就会问他问题，这一问一答都用华语，这个习惯维持了很多年，可能因此他的华语相比之下还可以。”

但郭亮对儿子的华文程度并不满意，他有些无可奈何地说：“我其实希望他多看华文书，但他真的没什么兴趣。不过他还是挺喜欢阅读的，所以我们家里同一本书会有中文和英文版。”

至于华语、华人历史和文化，郭亮有自己独特的看法，“看个人造化吧，我个人不是特别强调。未来是不是随着科技的进步，人与人之间交流的手段会越来越符号化或者图像化？现在有多少人会写1000字的长文？我们这一代写信还会用敬语，但年轻一辈已经没有这样的概念，所以未来的语文和文字究竟要掌握多少，这是一个问号。我甚至有个想法，就像有人说：‘把书法交给书法家吧’，可能未来的人，如果喜欢语文，那就是纯粹爱好，可以去研究，但大多数人大概生活上够用就好了吧？