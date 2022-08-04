林俊杰没挺“一个中国”被点名 田馥甄吃意大利面遭“出征”

（综合讯）美国众议院议长佩洛西降落台湾前，中国央视新闻于官方微博公开一张“世界上只有一个中国”的图片，底图还带有五星旗，发布后没多久，超过百名艺人转发，表态立场，微博呈现一片赤红。其中台湾女星欧阳娜娜转发被台湾网民狂酸，罗志祥前女友周扬青也标注“只有一个中国”，没想到下方留言却有部分中国网民自己吵了起来，酸说“嘴炮吧，真的服” 。台湾艺人刘畊宏以及近日凭综艺节目《乘风破浪的姐姐3》翻红的王心凌，则被“点名”没表态。

娱乐博主列国籍名单“点名”

另有娱乐博主列出一份国籍名单，“点名”没表态的海内外艺人，当中包括新加坡籍的林俊杰、孙燕姿、李连杰，马来西亚籍的杨紫琼、光良和梁静茹；加拿大籍的彭于晏、陈冠希、刘宪华；美国籍的潘玮柏、周柯宇、刘亦菲；英国籍的张铁林等，都无辜躺枪。

“中国台湾艺人”名单更是一长串，包括林心如、周杰伦、舒淇、萧亚轩、苏有朋、蔡依林、青峰、小S、张信哲、庾澄庆、欧弟、杨宗纬、林志玲、陈乔恩、贾静雯、伊能静、任家萱、陈意涵、郭碧婷、言承旭、刘若英、罗志祥、赵又廷、安以轩、应采儿、林依晨、张惠妹、邱泽、萧敬腾、郭采洁纷纷上榜。

对此，网民抱不平说，林俊杰、孙燕姿、梁静茹等不是中国人，没必要这时候出来发声吧，不料博主竟反问：“那有没有O（圈）大陆钱？是不是在内娱混的？”似乎认定在中国发展的海外艺人都必须对中国表忠。

田馥甄分享出游吃意大利面的照片，配文提到“省”字，被认为有台独意识。（互联网）

更夸张的是，台湾歌手田馥甄（Hebe）在IG分享出游吃意大利面的照片，配文写着“很陶醉在那边、省省省、原来被录像存证我的蠢”，也遭“出征”，文字中提到“省”，被认为有台独意识，要她别再到中国大陆，粉丝为护偶像留言回击：“吃个意大利面都能这样联想？搞文字狱呢。”田馥甄后来删除照片。