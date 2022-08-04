孤儿怒：首杀 Orphan: First Kill（NC16）

娱乐性★★★／艺术性★

故事：精心策划离开爱沙尼亚精神病院之后，个子矮小脸孔如小女孩的30岁爱丝特（Isabelle Fuhrman，伊莎贝尔傅尔曼饰），假扮一名富裕家庭失踪的年幼女儿来到美国，随着相处日子越久，富裕家庭的太太开始怀疑这名女儿的真实身份，并不惜一切代价誓死要捍卫自己的家庭。

短评：2009年的口碑惊悚神片《孤女疯劫》（Orphan），以低制作成本，在当年暑假档期缔造出火红的票房。时隔13年前传《孤儿怒：首杀》推出，由当初的美国童星伊莎贝尔傅尔曼回归饰演外形可爱，却暗藏杀机的女孩。伊莎贝尔在拍摄《孤女疯劫》时是小学生，今年已25岁，影片没利用特效，而是通过化装造型与拍摄手法，将她拍得有如小女孩，让读者看得惊呼连连。前传中也出现了不少首集的经典元素，包括荧光绘画。

伊莎贝尔凭《孤》一炮而红后，过去十多年演出《密弑逃脱2：冠军之赛》（Escape Room 2: Tournament Of Champions）等电影，还是变态孤女演绎得最让人咬牙切齿，她这回遇到的富裕家庭对手也不是省油的灯，不过她还是凶残无比，让读者看得脊背发凉。

杀手疾风号 Bullet Train（M18）

期待指数★★★

布莱德毕特（右）在《杀手疾风号》自己完成95%的动作戏。（片商提供）

故事：在东京前往盛冈的一趟疾驰的列车上，五名杀手发现各自的任务其实有着环环相扣的关联。到底谁能活着下车？终点站又有什么在等待着他们？

影片改编自伊坂幸太郎小说《瓢虫》，由曾导《玩命关头：特别行动》（Fast & Furious: Hobbs & Shaw），擅长拍摄黑色幽默谍斗片的David Leitch（大卫里奇）所导，Brad Pitt（布莱德毕特）与Sandra Bullock（桑德拉布洛克）等大咖演员演出。据悉，电影的动作指导对布莱德毕特致上敬意，因为阿毕哥自己完成了95%的动作戏，就像天生的运动员一样。导演大卫里奇则说：“能请到布莱德毕特这位炙手可热又帅气的奥斯卡金像奖得主来演出，才能吸引到这么多优秀的人才。”（英语对白，附中文字幕）