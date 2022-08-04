《小妇人》30秒预告释出 狮城场景引发期待

韩国tvN电视台新剧《小妇人》（Little Women）6月29日来新取景，在本地进行了约两周的拍摄。tvN星期三（8月3日）释出首波30秒预告，引发剧迷的期待。

预告中，金高银（Kim Go-eun）所饰演的吴仁珠发现来路不明的巨款，决定将其占为己有：“干嘛总是说偷来的钱？那是我收到的钱。”她还说：“妈妈、爸爸、仁惠还有你，我要让你们再也不必为钱烦恼。”

不少本地民众在《小妇人》来新取景时陆续目击到制作组的拍摄，如海景公寓、丹戎巴葛国浩大厦（Guoco Tower）、罗敏申路、富丽敦一号（One Fullerton）等。预告中，更出现了本地地标滨海湾金沙的场景，在这些场景会发生什么故事，让观众非常期待。

《小妇人》首波预告中有多处在新加坡拍摄的场景。（图/截自YouTube）

《小妇人》讲述贫穷但感情深厚的三姐妹与韩国财阀家族对抗的故事。大姐吴仁珠认为金钱即是正义，唯有金钱能守护自己和家人。南志铉（Nam Ji-hyun）诠释的二姐吴仁京则相反，她是个坚信正义，不肯为金钱出卖灵魂的记者。老幺由《僵尸校园》的朴持厚（Park Ji-hoo）所饰演。剧中她极具绘画天赋，却因家境贫困而受苦，同时也对姐姐们的爱感到窒息。

魏嘏隽（Wi Ha-joon）所饰演的男主角崔道日，是出身自英国名牌大学的顾问，长相帅气，业务能力、判断力在业界数一数二。 他在吴仁珠卷入大事件中时，来到她身边。

《小妇人》由《黑道律师文森佐》导演金熙元及《下女的诱惑》《分手的决心》编剧郑瑞景合作打造，9月3日起接档《还魂》在韩国开播。