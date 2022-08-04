《卫国先锋2》记者会 陈泂江忧爱情转折公众不买单

暌违五年，本地大制作《卫国先锋2》星期三（8月3日）举行记者会，演员阵容包括原来班底鐘琴、方展发、陈泂江、蔡琦慧、陈凤玲，以及新加入的洪慧芳、林昭婷、黄炯耀、吴劲威、陈政序、陈澍城 、潘玲玲、邓伟德、张奕恺等。

续集加重角色的感情线，陈泂江和蔡琦慧步入婚姻、鐘琴与方展发晋升成夫妻。《卫2》继续呈现兵役生涯的真实面貌，并贯彻“毋恃敌之不来，恃我有以待之”的主题。

这部剧将于8月15日起，每逢星期一至五晚上9点，在8频道播出。

陈泂江与蔡琦慧 体现现实生活挑战

陆俊光（陈泂江饰）与沈宜萱（蔡琦慧饰）发展到谈婚论嫁，但一改《卫1》带给观众甜甜的爱情，更多的是在现实生活中所需要面对的各种挑战。

对此，陈泂江说：“担心观众不能接受这样的（爱情）转折，所以我们会一起讨论要怎么去抓平衡点，让观众接受这样一个真实的东西。”

为了让观众感觉陆俊光和沈宜萱真的交往了5年，他们会向对方分享在这5年里，现实生活中都做了什么，以此来增进彼此的信任和默契。也因为彼此有了信任，陈泂江表示戏里的一些亲密举动，包括亲吻都是自然而然地发生，并不完全根据剧本。

已结婚半年多的陈泂江其实已经有计划当爸爸了！他说：“希望可以在近几年内为新加坡增添三个宝宝！”

和新人演对手戏 陈凤玲：很有挑战

和新人演对手戏，陈凤玲坦言很有挑战性！陈凤玲没与张奕恺、邓伟德、郭威乐和朱哲伟合作过，然而在荧幕上却需要呈现与他们感情很好。对此，陈凤玲表示：“私底下我会比较主动去和他们联络，在现场就会有比较多的互动以促进彼此的感情，培养默契！”

陈凤玲也表示，饰演SMTI(武装部队医疗训练学院)教官这个角色很挑战，她说：“因为要在很短的时间内熟悉在荧幕上要呈现的一些（医务）技巧，同时也要确保（这些画面）有真实感。”

鐘琴和方展发 剧中有亲密戏

鐘琴和方展发在剧中成了夫妻。鐘琴爆料剧中会与对方有不少亲密戏，包括床戏，且自己是比较主动的一方，直呼方展发“吃亏了”！但鐘琴其实一开始是比较抗拒演亲密戏。她表示：“一个aunty接吻有什么好看？这么恶心！”随后鐘琴透露其实两人并没有荧幕上看到的那么露骨和亲密，都是通过后制和捉角度来替补，且也以比较逗趣的方式呈现。

鐘琴也表示：“他（方展发）其实很爱搞笑，但拍一些情绪剧情时，他又特别认真。”同时，他还会帮鐘琴培养情绪演哭戏。

陈政序梦想成真

陈政序在刚入行时，就曾向经理人询问是否有《卫2》，想参与体验如何拍摄。梦想成真，政序坦承在拍摄时不确定效果会如何，在看了片段后不禁感叹后期制作非常好。“未来想尝试更多类似制作。若有机会，想要参与台湾作品，哪怕演一部也好！”

在剧中和吴劲威一起饰演陆军速应部队（ADF）的军人，两人因此成为莫逆之交。

黄炯耀剧中演爸爸

黄炯耀在剧中饰演三个孩子的爸爸，讲述了中年男人在失业后对于自己存在价值的质疑，从而引发的各种家庭问题。

陈澍城感动落泪

首次参演《卫国先锋》系列，澍城大哥在看片段时被感动得热泪盈眶，“我1948年出生，当时是49年后出生的才须要当兵，我因为喜欢演戏，就选择直接当演员。”因此，澍城大哥对于军人是相当尊敬的，他受访时再度哽咽表示，在听到国歌和雄壮的配乐时都会觉得很感动，“当国家有难时，他们就是在前线保护我们，替他们感到很骄傲，这一部戏会很令人感动。”