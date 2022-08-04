大哥粉丝群组报平安 林志颖度过危险期转普通病房

（台北讯）林志颖度过危险期，已转普通病房，大哥林志杰在其粉丝群组报平安，让粉丝放心！

“小旋风”林志颖上月22日驾驶特斯拉载着6岁儿子不知何故发生自撞车祸，被紧急送院治疗至今接近两个星期。据台湾媒体报道，林志颖伤势严重，除了手部骨折之外，仍有脸部骨折及脑神经损伤，据悉已动完手部和脸部两阶段手术，而手臂上端放入了钛合金进行固定，由于意识清醒，林志颖复原情况乐观。

社交媒体微博星期三（8月3日）疯传一张林志颖大哥林志杰报平安的对话截图，从截图中看到林志杰昨早在林志颖的粉丝群组里写道：“志颖安全了，感谢大家陪伴与祈祷”，但由于疫情关系，他也表示医院管控严格，“一个进去就要一个出来，连我都没进去看过志颖。”

事实上，林志颖弟弟林志鑫日前出面表示，二嫂陈若仪这阵子都不眠不休地守护着哥哥，让家人们看了相当心疼，“我们兄弟姐妹们也都做为她的后盾，共同扶持与依靠。”

此外，林志鑫也指“林志颖8月1日转至普通病房”，看来一切都往好的方向走，让粉丝宽心不少。

不过，经纪人阿任对林志颖是否转普通病房，表示“不回应”。

手部愈合需三个月

台湾媒体报道，林志颖手部骨折动了手术并放入钛合金，据说从骨折到完全愈合大约需要三个月时间；据说这段时间要配合X光检查追踪复原程度，搭配复健，如果骨头复原速度快，复健可以积极一点，恢复的情况就会比较理想。