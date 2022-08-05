娱乐吃瓜：明星儿有妈护航 贴上“妈宝”标签的不止汪小菲

最近的娱乐圈，有两个男人因为连番行径上了热搜，被戏谑为“妈宝男” 。一位是汪小菲，另一位是向佐。

对于“妈宝”这个词，网络上有这样两种含义的解释。一是从儿子的角度来看，泛指什么都听妈妈的，说话做事往往都以妈妈为中心，仿佛永远长不大的孩子；二是从母亲的角度来看，表达儿子永远都是妈妈心中唯一的宝贝。

在大众眼里，到底什么条件才构成“妈宝”？很可能，他们的背后都有一个强势的母亲，或是一个急于保护孩子的长辈，经常替成年的孩子出谋划策，承担风险。男人孝顺妈妈，看来还是得把握好尺度，否则很容易被视为“妈宝”。zaobao.sg带大家来看几位私下可能很爱唱周杰伦那首《听妈妈的话》的男艺人。

汪小菲：遇事易情绪失控

汪小菲和母亲最近为了绯闻女友公开斗嘴。（互联网）

汪小菲和大S离婚后，各自和新欢的感情发展，犹如一部家庭伦理连续剧；汪小菲这边被爆和“疑似小三”张颖颖在一起，两人从不承认，偏偏汪小菲的妈妈张兰，直接跟网民形容女方是“臭虫”。母子之间的小打小闹就这样在大众面前上演。年过四十的男人，无论感情婚姻，母亲都要干预一把，给外人的印象，就是缺乏独立自主。

不过，从他离婚后的一些言行，包括为转移自己被追问婚内出轨的焦点，不顾前妻为怀孕受尽千辛万苦，而爆料她长期服用违禁药物，或是开直播哭诉前妻不安排见面，让他万分想念孩子，都让人看到他遇事情绪容易失控，不能冷静解决问题的一面。

向佐：婚姻状况母代言

向佐遇事，一般都是妈妈先对外发声。（互联网）

向佐是香港电影圈大哥大向华强和陈岚的儿子，陈岚对外也是性格强势的大姐大形象，向佐可说是一路在她的庇护下长大。陈岚曾偕儿子一起参加综艺节目《最美的时光》，向佐在观众眼中看起来分外乖巧，有嘉宾吐槽他家里的装修风格太像酒店时，他就说都是妈妈做主。妈妈做主的何止是家里的装修风格，还有儿子的感情。据说向佐年轻时谈过几段恋爱，最后都因为妈妈不接受而以失败告终。安静乖巧的郭碧婷最后能嫁给向佐，外界认为少不了陈岚对她有好感，认了她这个儿媳。

最近向佐被爆在孕妻郭碧婷背后出轨，他本人没有发声，陈岚却发声撇清新闻。跟过去每次外界一问到向佐和郭碧婷时一样，也总是陈岚出面回应。这些都加强了向佐的“妈宝男”形象。

陶喆 ：儿子出轨妈喊冤

陶喆和母亲。（互联网）

陶喆早年曾公开说自己找女友，一定要让妈妈满意，如果妈妈不满意那自己说什么也不会跟对方在一起。外界认为，陶喆的女友换来换去，就是因为没有一个被妈妈接受。直到2015年，46岁的陶喆才跟江佩蓉结婚。据媒体报道，江佩蓉当然是通过陶妈妈这关才被青睐，主要原因是她的性格“柔弱”，被看成是“听话”。

后来陶喆被爆出轨，他和小三的对话也曝光，“我娶我老婆完全是为了给我妈一个交代”，让一些人认为这是“妈宝男现身”的证据。陶妈妈被媒体问到，便把事件归咎于“小三设计陷害”，又护航说：“年轻人都会做错事。”她还透露那段时间都是媳妇在安慰她。外界想不通的是：儿子45岁了还是年轻人？儿子出轨了，媳妇是受害者，她不安慰媳妇反而要媳妇安慰她？

黄海波：超额消费娘先知

黄海波（右）和海清合演过经典家庭剧《媳妇的美好年代》，剧中就有个强势的母亲。（互联网）

因嫖娼事件成为劣迹艺人，在圈中销声匿迹的黄海波，据说当红时每次接到新的剧本，都必须先让母亲点头同意他才会接演。所赚片酬全部交给母亲，由母亲掌管着财政大权，而且在37岁时才首次办信用卡。而且他拿的还只是副卡，只要消费超过2万新元母亲就会知道。

具俊晔：要母给他挑鱼刺

具俊晔和妈妈。（互联网）

具俊晔（Koo Jun-yup）跟大S复合后，爱情之旅就一路收到万千关注。具俊晔毅然和大S结婚，婚后飞到台湾陪新婚妻子，一切行为让人相信他的自主性和决断力。不料，他之前在韩国的却被“妈宝男”这个称号跟了很多年。就因为他跟70多岁的母亲住在一起，没工作的时候，他就宅在家里，老妈每天都给他准备丰盛的伙食，最多的时候一顿有12道菜。母子俩上综艺节目时，具俊晔被爆要求母亲给他挑鱼刺，不然会影响自己喝酒。具妈妈口里抱怨，却仍义无反顾地照顾着他，有些人认为具俊晔这一面很符合妈宝男的资格。

胡歌 彭于晏：娶妻得先过娘关

胡歌（左图）与彭于晏的感情事都听听妈妈的话。（互联网）

还有那些被问到择偶标准时，都回答“尊重妈妈的意见”“必须我妈妈喜欢”的，都会被外界认定为“疑似妈宝男”。例如胡歌和彭于晏出道以来，各有绯闻不少，然而恋情始终没有结果，就会有人说根本原因在于他们背后的妈妈。直到今天，两大型男依旧单身，他们是找不到值得爱的人，还是找不到值得妈妈喜欢的对象呢？

周杰伦：撕掉“妈宝”标签

周杰伦和妈妈感情好，一度被外界认为是“妈宝”。（互联网）

周杰伦从小与母亲相依为命，曾不时在社媒表白母亲，甚至写歌直接叫《听妈妈的话》，难怪也曾被贴上“妈宝男”标签。他成名前做音乐助理，人穷工作忙，妈妈会送便当到公司给他，或是帮他洗衣服。他刚结婚时，选择年纪小又温顺的昆凌，有人觉得他是看重她好掌控，婚后必然会跟家婆同住。

昆凌婚后和周杰伦母子住在一起，一家人相处还算不错。外人看来，周杰伦没有表现得过于依赖妻子，或是打压妻子的所谓“妈宝”行为。渐渐的，那些喊他“妈宝”的声音也就消失了。