中国成长励志剧《天才基本法》由雷佳音、张子枫和张新成主演,改编自长洱的同名小说,原著享有超高的人气和评价,在豆瓣评分达8.6。《天才》7月22日于央视八套、爱奇艺首播,目前在豆瓣的评分为7.3分。

《天才》主题设定新鲜,讲述数学天才“老林”林兆生(雷佳音饰)与女儿林朝夕(张子枫饰)、高智商少年裴之(张新成饰),在平行时空穿越寻找自我的故事。除了实力派的主角,客串演员也各有来头,包括《三十而已》的童瑶,饰演林朝夕母亲的倪妮,以及曾摘下金马奖最佳女配角的万茜等。

11岁、高中的两度穿越

开篇讲述实习老师林朝夕的性格懦弱自卑,她11岁没考上奥林匹克数学训练营后,认定自己非数学天才,开始得过且过;林朝夕的父亲老林是数学天才,为了照顾女儿,放弃出国深造的机会。一次老林遇袭入院,林朝夕因此得知老林患上阿尔茨海默症已有五年,情绪崩溃的她阴差阳错与老同学纪江(王宥钧饰)一起穿越回到了11岁。

在穿越回去的平行时空,老林还是披着长发的摇滚青年,读小学的林朝夕结识了裴之(张新成饰),两人在数学的世界里攻坚克难,她重拾信心及对数学的热爱,考进奥数训练营还拿下了冠军。她还解开穿越密码,和纪江成功回到现代时空。

因为麻烦接踵而至,林朝夕再次与裴之穿越回到高中时代,但这个时空的一切不再美好,裴之有跨不过的坎儿,两人并肩作战,获得直面生活的勇气……

父亲、大小女儿表现亮眼

剧集开场,老林为照顾女儿放弃出国留学,林朝夕也放弃对数学的热爱,改以哲学为专业,“妥协”是父女的共同选择。张子枫分析:“林朝夕不知道父亲病了那么久,她为自己不是数学天才感到自卑,没有办法像父亲一样,即使多努力也达不到。”直到进入平行时空,老林没有领养林朝夕,而是洒脱地选择了数学,她因此有了重新选择的机会,不必跟数学天才的单亲爸爸比较,找回自身对数学的热爱。

论演技,张子枫将林朝夕从最初的妥协压抑,到后来坚定热爱的态度变化诠释到位,而雷佳音成功塑造了内敛、不羁两个全然不同的老林。雷佳音说,老林的人生观是自己想追求的,“对待生活的豁达,对待专业的赤忱追求,与家人相处时幽默的生活态度,大隐隐于市的基调,都是我喜欢的。”

《天才》共34集,前八集几乎由几名小演员撑起来,当中表现最亮眼的是12岁的王圣迪。

在《隐秘的角落》饰演普普一角的王圣迪,演技有目共睹,这次她演活少女版林朝夕,是一个因父亲病痛焦虑,因天赋自卑的小学生,过后在平行世界重拾对数学的热爱。

共同穿越,避演独角戏

《天才》改编自同名小说,原著粉丝自然关注的是影视化过程中的改编。

原著中林朝夕是独自穿越回过去,剧版的林朝夕是与当年奥数集训营的纪江共同穿越。原著粉丝认为增加人物画蛇添足,不过从制作团队的角度,林朝夕独自穿越,意味着枯燥的独角戏,与纪江一起穿越,能弥补原著中大量难以影视化的独白情节。

剧中有许多奥数相关内容,制作团队用了大篇幅描述,为了让观众理解还借助漫画表达,不过对数学理论感兴趣的观众应该不多,或许会流失一些观众。

悬崖上的谋杀案

Why Didn't They Ask Evans?

BBC First(星和Ch502,

新电信Ch308)随选

Agatha Christie经典悬疑小说改编的迷你影集,由Will Poulter和Lucy Boynton主演。讲述Bobby Jones与名媛Lady Frances Derwent发现一名垂危的男子,他咽气前问了一个神秘问题,唯一线索只有死者口袋的美女照片,两名业余侦探试着找出谜团的答案。

双重人生 One The Woman

U频道 晚上10.00

又名《一个女人》。主演:李荷妮、李相仑、李源根。讲述品行不良的女检察官因车祸失忆,被误认成与自己长得非常相似的财阀媳妇,她的人生发生逆转,走上跌宕起伏的危险旅程。

救命卡特 Carter

Netflix今天上线

韩国动作电影,周元、李诚宰及郑邵利主演,讲述致命疫情摧毁美国和朝鲜,两个月后,Carter醒来后失忆,嘴里有一枚致命的炸弹。陌生的声音在他耳边下令,前往北方救出唯一能解除炸弹引爆的女孩。

2022中国好声音(首播)

佳乐台(新电信Ch502)

晚上9.10

老牌音乐类综艺节目,廖昌永、梁静茹、李克勤、李荣浩四大导师随节目重磅回归,两名助教分别是黄霄云与希林娜依高。这一季还引入首次参加中国综艺节目的刘德华,他担任的“见证人”将扮演什么角色呢?请锁定每周五晚上全程与中国零时差同步播出的节目。