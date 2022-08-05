太太陈茵媺复出拍剧 陈豪本想暂不演戏照顾孩子

太太陈茵媺复出拍剧，夫妻俩新剧演情侣，陈豪说，理想是他暂时退下在家照顾孩子，妻子则继续拍剧，奈何，愿望难以实现。

早前香港媒体报道，陈茵媺将复出拍剧，并与陈豪在新剧中演情侣，而据悉这部剧已经正式开拍，而陈茵媺复出前也为孩子的生活作息做了妥当的安排。

陈豪日前接受《新明日报》访问时，提及太太复出一事，说：“时间管理一直是我们身为家长最大的考验，所以我们无论拍剧多忙也要预先安排孩子的日常活动时间表，这样才可以安心专注在戏剧世界里面。”

陈豪和陈茵媺曾在《心战》一剧合作，这也是两人的定情之作，距离至今已经有12年。

访问中，陈豪还说，其实最理想的是，自己先“退下来”照顾孩子，让太太复出拍戏，但是，“我曾经跟珍姐（TVB高层曾励珍）说，可否让Aimee（陈茵媺的英文名）拍戏，我不拍，她回我说当然不可以啦，那你的工作谁来做？”

陈豪“无奈”地说：“这样理想的安排，在现实生活中无法发生的。”

视郭晋安为“戏剧一哥”

陈豪做足功课再演医生，凡事向郭晋安请教。

陈豪加盟《白色强人II》，饰演急诊室的医生，他说，虽然是再演医生，但也做足功课，像资料搜集等，甚至留意现实生活中医生的说话神态，即便是医学名词，也请教医生，务必要在戏剧中反映出现实中医生的真实生活与工作环境。

记者告诉他，他和郭晋安、马国明合作，被网友大赞三人默契好，擦出火花，陈豪听了笑着说：“我们三人私下是大男孩，爱说笑话，但站在镜头前却很专业，将自己的本分演好，互不抢戏，无形中就擦出火花，以及和谐的感觉。”

说到郭晋安，他说刚出道就在北京认识他，那时两人经常一起打网球，留下很好的回忆。“他一直以来都是演戏的一哥，我加入TVB后很多事情都向他请教。”

《白色强人II》，周一至五晚上9时30分，翡翠台（星和Ch838，新电信Ch511）播映；也可在Starhub Hub戏剧首选（Ch860）、Go Select及TVBAnywhere+应用观看； 也可在Hub戏剧台（星和娱乐860频道）收看）