看到亲子互动忍不住落泪 陈凤玲拟9月赴非洲工作

陈凤玲宣布离开新传媒后，背着背包去加拿大旅行，感受不一样的生活。

陈凤玲接受《新明日报》访问时说，通过这次旅游，让她更加珍惜朋友和家人，同时发现自己其实很向往家庭温暖。

她说前往温哥华是为出席朋友的婚礼，随后就和朋友一家人去旅行。

这次旅程让陈凤玲有很多体验，例如一次看到朋友的弟弟和他爸爸互动时，突然勾起了她一些回忆，“我17岁时，爸爸就过世了，已经过了21年，我以为有些东西、有些感受已经变淡了。但看他们父子俩的互动却触动了我，他们只是在超市聊要买豆奶还是牛奶，突然就让我很想念爸爸，当下我哭了！”

提及她前往纽约找黄俊雄，陈凤玲说：“当时想到俊雄在一个那么特别的环境和国家念书，做着一件很勇敢的事，所以觉得可以去meet一下。同时也给自己一个机会，去一个没去过的城市，我觉得也是一种探索，很符合我现在的阶段，更加知道自己珍惜的是什么。”

陈凤玲也说，很开心这趟旅程做到了自己想要做的事，那就是休息、放松，并到一个很不一样的环境。她说：“那里一个新加坡人都没有看到。这是一个很特别的感觉，同时也回到‘很自己’的感觉，能更好地探索自己，有一些自己独处的时刻。”

成为上班族

陈凤玲人生第一次规律地过上下班时间！

刚过去的周一（8月1日）是陈凤玲第一天成为上班族，到新公司报到，记者问她新工作的性质，她分享道：“主要的工作内容是通过社交媒体分享为人带来‘希望’的故事。”

她表示蛮喜欢这份工作，不过也坦言有很多挑战！因为她是监制同时也是呈现者，所以需要去构思故事的脉络，以及如何更有创意地把内容呈现出来。她说：“这些东西可能以前会比较少接触，所以这是一个新的空间让我去创造。”而对于要求做到最好的她，也给了自己不少压力。

陈凤玲也说：“这是我人生第一次有规律地上班，星期一到星期五，从早上9时到下午6时，还有自己的桌子。面对这些改变，目前还在适应中。”

她透露，为了专注新工作，因此推掉了8月份的一些主持工作。

另外，陈凤玲预计会在9月前往非洲，她说：“除了探望助养的孩子，同时也会去了解东非贫民饥饿的困境以及没有住所的问题，并将带回一些信息分享。”

除了工作，陈凤玲目前也在神学院读书，她说：“是关于领导的课程，所以早上会去上课，午饭后就会开始工作。”