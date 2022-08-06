陈百祥宣布从主持界退休 转行“靠脑找吃”

（香港讯）香港资深艺人陈百祥（阿叻）前晚（4日）以《全港智叻星》嘉宾主持身份录制张秀文和郑衍峰主持的无线节目《答得快 好世界》。他受访时突自曝这是他最后一次担任电视游戏节目主持，此后不再参与主持、电视及电影等演艺工作。

被问到是否息影，陈百祥否认说：“有人找我的话，可能亮相做嘉宾，未来的职业可能会唱歌，到时再回来救乐坛。”但他指出：“我不是27岁，是72岁了，我和阿伦（谭咏麟）同年纪，没得骗人。”陈百祥本月20日将在仁爱堂为慈善演出献唱，这将是他在无线最后的演出。

陈百祥时常夸耀自己的才能，所以被人称为“叻”（广东话厉害之意）哥，但其实是搞笑多于真实。他曾自封跳唱歌手，被问到是否想再闯乐坛舞斗天王郭富城，他说：“是别人说我叻过郭富城， 我连他的十分一都不到。”

他自称靠脑找吃，不是靠唱歌跳舞。“我即将转行，尝试新事物。我当过练马师，从事过饮食业，做过的就不会再做，再创业也跟马圈无关。”至于是否到大湾区创业，陈百祥说：“是整个中国﹗全世界有华人的地方，我都会做，等我成功后再告诉大家。”有媒体打趣问他是否开老人院，他答：“有可能，因为我没做过，石天也是退休后开老人院。”

陈百祥1995、1996年主持的节目《运财至叻星》平均收视30几点，最高收视40点，他自豪地说：“近20多年没有游戏节目打破这个收视纪录，曾志伟跟着我回无线做《奖门人》，这个是我一生中最有满足感的节目，是个很好的终结。”并透露《运财至叻星》涉版权问题，所以这次节目要改名。