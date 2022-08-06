好莱坞女星Anne Heche惊传车祸“严重烧伤命危”

（洛杉矶讯）好莱坞女星Anne Heche（安妮希芝）曾和Harrison Ford（哈里逊福特）合作电影《六天七夜》（Six Days, Seven Nights）打响知名度，惊传美国时间5日她驾车外出时，失控冲出马路撞到旁边一处民宅，车辆当场爆炸燃烧，被猛烈火势吞没。据悉她被严重烧伤，被救援队紧急送医，目前插管急救中，传出命危消息。

【更新：她的前男友Thomas Jane（托马斯简）在6日出面代为报告现况，透露Anne现在已经脱离险境，情况稳定下来。】

据美媒报道，曾拍过《惊魂记》（Psycho）的Anne，于美国时间5日驾驶Mini Cooper行经洛杉矶一处住宅区，被附近的监视器拍到她以高速行驶在马路上，先是撞到附近的停车场。路人见状急忙上前想将她救出，怎料她又突然倒车加速逃离，没多久二度撞上路旁一处民宅，车辆当场爆炸燃烧。

救援队赶达现场后，立刻将已被烧伤的Anne从车内拖出，据悉她被严重烧伤，扛上担架时身体痛苦地扭动，还一度挣扎着坐起身，被盖上白布遮掩送医。由于现场火势过大，59名消防队员花了65分钟才扑灭，而她送医后正在插管急救，情况相当危急，警方也在调查是否有酒驾可能性。