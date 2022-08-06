《中国好声音》首播亮相 刘德华：刚入行必参加

千呼万唤，步入第11个年头的《2022中国好声音》星期五晚上终于登场，而节目最大的亮点是，天王刘德华（华仔）首次参加中国综艺节目，并答应担任《2022中国好声音》导师见证人，在星期五晚的节目，华仔虽然没有莅临现场，但却透过录制视频和观众、学员们见面。

作为“好声音见证人”，华仔率先登场，引发学员、观众的阵阵惊呼。刘德华说：“《好声音》好勇敢，十年来一如既往地坚持，这就是我今天站在这里的原因。”随后，刘德华献唱一首十分应景的《今天》，全场观众一起挥手，营造出演唱会的氛围。

接着，华仔又说：“如果我刚刚入行，我什么都不怕，我会很勇敢地跑去参加《中国好声音》、但是今天的我，我怕了，我怕唱着唱着忘了歌词，跑了调，怕自己唱完，椅子还没有转过来。”“逗乐”在场的观众。

身为导师见证人，华仔也和四位导师廖昌永、梁静茹、李克勤、李荣浩“隔空联动”齐唱《上海滩》，意在向经典广乐致敬，也为节目掀起了一阵回忆杀。

梁静茹打同情牌抢人

首担任导师，马国歌手梁静茹抢不收到人很心痛。

本届的《好声音》，梁静茹、廖昌永、李荣浩和李克勤抢学员时，争锋相对，妙语如珠，足见他们事先已经做不少功课，尤其梁静茹，为了抢夺学员纷纷使出杀手锏，务必要让其他三位导师招架不住，由于两次抢不到学员，她于是打出同情牌说：“我每次抢不到学员，心就会痛一次”，结果奏效而抢夺了其中一位学员，打响第一炮。