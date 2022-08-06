艺人DJ分享 国庆最爱

下星期二是国庆日！艺人和DJ将如何度过？他们又有哪些难忘的国庆日？观看国庆检阅礼，他们最喜欢及最感到的是那个环节？多位艺人和DJ和你分享。

●林湘萍和孩子穿国庆T恤看庆典

每年国庆，即使在台湾，林湘萍都会和孩子穿着国庆T恤，隔着屏幕与国人一起观赏检阅礼，她说父亲是基层领袖，小时就跟随父亲去看国庆庆典，至今仍有很多回忆，从小就培养了爱国的情操，她希望孩子们也能和她一样，国庆当天，湘萍说：“我都会带着孩子们一起看国庆日的表演、唱国歌以及做宣誓。不过目前他们还在学着宣誓以及唱《Majulah Singapura》。”

●陈澍城带团出国

陈澍城

大家一起出外放松，也计划准备一些节目，让大家有不一样的体验。”他还打趣说道：“虽然我没有保家卫国，但是我也让国人开心出国！”以另一种方式为国家做出贡献。

●洪乙心首次以公民身份庆祝

洪乙心

刚正式成为公民的洪乙心，今年是第一年以新加坡公民身份庆祝国庆日，意义重大！她表示：“往年都会待在家里看国庆庆典，不过这一次我会跟老公订一个可以看到滨海湾放烟花的餐厅，在那里边吃晚餐边欣赏烟花！”询及最喜欢庆典的哪个节目？洪乙心表示：“其实整个庆典活动都ok，不过会重点看每年的烟花设计。”

●陈泂江爱看跳伞

陈泂江国庆当天要忙于拍戏，因此他希望能在典礼开始前赶回家，“其实我很喜欢看国庆典礼，尤其是开始时的军队列队进场时，因为可以看到熟悉的脸孔，有一些‘Encik’和官员，我也认识。”同时，陈泂江也很喜欢看跳伞，他说：“因为那些跳伞的是以前教我跳伞的导师。”陈泂江也说每次看国庆典礼时，都会有一种莫名的感动。

●伟龙唱国歌念信约很激动

伟龙唱国歌和信约，会激动到热泪盈眶。（唐家鸿摄）

伟龙将利用国庆长假出国旅行，不过，提及国庆日检阅礼，他最喜欢唱国歌和念信约的环节，会激动到热泪盈眶。

●丽仪看跳伞烟火

今年丽仪会和家人开大吃会，边吃边看。她说最新欢看跳伞和燃放烟火，“因为我惧高，所以特别佩服跳伞员。”

●安娜喜欢看检阅仪仗

安娜说，今年的国庆当天得为大吃会的工作开会，觉得蛮有意思的。国庆检阅礼，她最喜欢检阅仪仗队，“喜欢听发号施令的激昂感觉，印象非常深刻。”

●国贤首选宪兵部队表演

国庆当天，国贤会去友人家一起看国庆庆典，对于国庆检阅礼中最喜欢哪个环节，国贤说以前当兵属于宪兵部队，所以很自然就喜欢宪兵表演的环节。

●靖禾最爱宣读信约

靖禾说加入电台过后，除了疫情的时候，每年国庆日当天呀负责国庆庆典有关的直播，和观众分享幕后的画面，让他印象深刻，也最喜欢的是宣读信约的环节，全国同个时间点一起宣读信约，很有意义。