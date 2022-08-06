2022上半年韩星收入十大 BTS成员只能排第二

（首尔讯）韩国娱乐新闻节目《TMI新闻》（TMI News）近日结算出2022上半年艺人的总收入榜单，公开最会捞金的前10名，冠军由“演歌王子”林英雄（Lim Young-woong）以4300万新元的收入夺下，第二三名则分别为BTS、全智贤，各个吸金功力都十分惊人。

韩国演歌歌手林英雄（又译任英雄）现年31岁，有“师奶杀手”的封号，2016年出道，2020年1月参与选秀比赛一战成名，歌唱实力与人气兼具。他短短几个月内获得超高知名度，魅力掳获大批熟女粉丝，成为韩国演艺圈无人不知无人不晓的演歌歌手。

林英雄的收入领先各大天王天后。（取自艺人IG）

林英雄今年5月推出首张正规专辑“Im Hero”，光是首周销量就突破110万张，创下历代个人男歌手的首日销量、首周销量的最高新纪录。他在同月举行巡回演唱会，加上接拍多支广告，也因此在2022年上半年总收入排行榜脱颖而出。

第2名则为天团防弹少年团（BTS），其名声享誉国际，尤其在年轻族群之中影响极大，曾受邀到白宫、联合国演讲，也拿下不少国际奖项，靠着专辑销售量及演唱会、广告代言等，今年上半年总收入高达2亿8000万新元，不过该团总共有7人，平均每个人约4000万新元。

全智贤在女星中领先。（取自艺人IG）

第3名则是有“代言女神”外号的天后全智贤，她传出手上同时有超过22个合约代言，上半年收入大约为1500万新元，成为韩女星之首。

节目中也依序公布第4至第10名，分别是马东石、李秉宪、刘在锡、7人男团NCT Dream、9人女团Twice、13人男团Seventeen、8人男团Stray Kids。