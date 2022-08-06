炎亚纶言论被围攻 “跟自创服装品牌切割”惹议

（综合讯）台湾男星炎亚纶日前在面簿上发问“喜欢台式早餐？美式？只要不是蚂蚁上树都可以”，短短一句话竟惹怒中国大陆网民，被贴上台独标签，纷纷气喊“封杀”。他更遭到服装品牌“ON IDentify”解除一切合作，掀起网民热议。

对此，“ON IDentify”品牌在微博上发出声明，表示“即日起，该品牌解除与炎亚纶先生的一切合作”，表明品牌终捍卫一个中国原则，坚决反对一切企图分裂国家的言论和行为。据悉，炎亚纶于2012年创立服装品牌“ON IDentify”，没想到如今却遭大陆团队解除合作关系，引起粉丝讨论。

据知，这个品牌就是炎亚纶自创的，所以网民都在问“自己的品牌和自己解约”是什么操作，大家也各有不同解读。

有些人认为炎亚纶这样的操作是故意讽刺，有人觉得他是混淆试听，意图掩盖自己是品牌创始人的事实，虽然自己不能够到大陆赚钱，却想自己的品牌可以继续这么做，批评“吃相难看”。

也有人说，炎亚纶可能会遭到中国大陆的封杀，但他不希望自己的品牌也遭受到抵制，所以要撇清责任。

炎亚纶在社媒上发文写道“要台式早餐还是美式早餐”，被一些网民觉得炎亚纶在这个特殊时期发这样的文案，“是在故意挑事”。尽管遭到网民围攻和吐槽，但炎亚纶并未解释，也没有删除相关言论。

据说有粉丝希望帮助炎亚纶澄清立场问题，所以把炎亚纶的粉丝群直接改名成“世界上只有一个中国”，然而炎亚纶在改名，直接退群了。

被台媒问起有关事件时，炎亚纶只说：“我一向用爱给各位，有多少给多少，我觉得爱很棒，让我看到很棒的世界。”