曾因照顾7年瘫母压力“逃家” 主持人母逝跪地大哭：我没有妈妈了

台湾电视、广播节目主持人杨月娥的母亲7年前因病倒下，从此卧床，她照顾瘫母7年尽心尽力，母亲在上月24日离世，她难过得跪地大哭：“我没有妈妈了！”

主持三立电视节目《健康有方》、渔业广播电台节目《发现农民力》的杨月娥，日前在面簿上传将近5分钟关于母亲的视频，并透露母亲已在24日睡梦中安详辞世。她当天下午有工作无法取消，只能忍住悲伤，完工后才处理亡母后事。

母亲火葬后，杨月娥难过地写下心情：“大声喊出：妈！火来了……您快跑。跪地叩首嚎哭……久久不能自已。”她一方面为母亲今后身心不再受苦而高兴，另一方面难掩失去母亲的悲痛，“为自己难过，我真的没有妈妈了。”她复杂又感性的文字，引来过万人用感情符号安慰她。

杨月娥照顾母亲多年的心情感受，化成文字，引人共鸣。（取自艺人面簿）

七年照顾瘫母不容易，她事母至孝却也身心俱疲，更曾透露被照顾母亲的压力逼到喘不过气，甚至承认“我逃家了！”毫不掩饰真实的心境。

4个月前，杨月娥发文写下“我逃家了”，坦言长年照顾瘫痪又年迈的母亲，心情复杂。尽管获得兄弟姐妹的支持，但她剖白：“日夜目睹老妈卧病之苦的是我，逗乐无效、耍宝失灵、安慰未果⋯⋯我不是她，无法想象她身体的劳苦，愁容是有原因的，不是三言两语：没事喔！放宽心、多吃点、要喝水、你乖啦⋯⋯能改变。”又说：“你看过无望的眼神吗？心如刀割的日常。”

她于是“逃家走走”，出外透一口气，谁知“看山看海，享受了片刻宁静”之后，她脑子里想的依然是需要她照顾的母亲。

她感叹：“亲友都说我孝顺，医护赞扬我照顾得很棒，但我真心不想这样，因为老妈受苦换来的谬赞，意义何在？”

她的发文引人伤感却很真实，网民纷纷为她打气加油。

过去曾在母亲身边唱歌的她，现在回想这些陪伴只“感到很幸运”，“阿母谢谢您，给我照顾您的机会，功德圆满，爱您哦！”