大酱园（首播）

The Dripping Sauce

Hub都会台（星和Ch111/825）

晚上10.00

万冠园是佛山酱油业百年老字号，大当家万启山（吴岱融饰）与夫人席德容（龚慈恩饰）坚持“传男不传女，传内不传外”的宗旨，可是一起毒酱油事故，使他不得不答应让夏小满（朱晨丽饰）及叶细幺（龚嘉欣饰）两女加入，与其子万卓枫（何广沛饰）成为同期学徒。卓枫突然被掳，启山几个弟弟酝酿分家，酱园外人也密谋夺取酱园财产，万冠园百年基业即将毁于一旦……

亚洲寻鲜

8频道 晚上11.30

在马来西亚的吉兰丹，村民把江鱼仔制成布杜鱼酱，沙丁鱼混合酱料制成鱼肉香肠。节目也带观众一起看当地人如何使用鲜味食材制作蓝花饭和隆帮饭。

人间一碗汤（首播）

Soup of Life

Hub都会台（星和Ch111/825）

下午4.30

以汤为载体，讲述在人生各个阶段关于一碗汤的故事。将人们蕴藏在汤的情感剥茧抽丝，将所有人情冷暖熨烫妥帖，煲出这人间一碗汤。

零下极限生活：加拿大第2季

Life Below Zero Canada Series 2

BBC Earth（星和Ch407，

新电信Ch203） 晚上8.05

看多样风貌的加拿大族群，在偏远的北方领地开创出原始的生活方式。身经百战的北方居民不仅要对抗掠食者，更要争取基本的生活所需。第二季新人物强纳森混杂因纽特人和法国人的血统，他决心要以传统因纽特族的方式教养儿子长大。