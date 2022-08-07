李铭顺为台剧《Q18》速瘦 与天心再演夫妻

（台北讯）金钟视帝李铭顺和视后天心相隔九年在科幻影集《Q18》再演夫妻。该剧星期六（6日）在台中开镜仪式，天心受访时自封“最心虚夫妻档”，因为虽然演的是科学家，却难以理解量子力学。而最让天心佩服的是李铭顺从《做工的人》转组过来后火速瘦身，一个半月甩掉超过4公斤，大赞：“觉得他变得好帅！”

天心和李铭顺9年前曾合作《亲爱的，我爱上别人了》，开镜礼上天心好奇地追问导演周美玲：“怎会想到再把我们凑在一起？”她笑称：“跟顺哥再次合作，就像同花顺一样，依然默契十足。”

李铭顺在剧中饰演柯博士，创造了黑子和白子这对世界上第一个拥有意识的量子AI 。他说和导演见面当天，天心也传了简信给他，知道对方也受邀演出，他马上回复，“那我们一起演吧！”

在剧中饰演“黑子”的炎亚纶7月3日在面簿问网友：“喜欢台式早餐？美式？”，因为时机敏感，他被中国小粉红出征扬言要封杀他，连他的服装品牌“ON IDentify”都被波及，宣布解除合作。

台湾媒体关注炎亚纶的心情，但问“早餐题”被挡，再问品牌切割一事，炎亚纶老神在在笑容满面地回说：“我很喜欢用爱看世界。”还接着说“go ahead”，似在鼓励大家可以继续发问，不过剧组不希望模糊焦点，因此暂无进一步说明。