郑斌辉：当演员不仅靠天分 运气比努力重要

将当戏剧导师，长信一哥郑斌辉分享演员经：“运气五分、努力四分、天分一分！”

演员同桌吃饭、各自修行，碰上不认真的演员，斌辉会直说对方不专业，不会回避。

长信传媒与新加坡国立大学艺术与社会科学学院设立基金，长信传媒捐赠7万5000元，宗旨在表彰优秀的通讯与新媒体专业学生，肯定他们在年度期末项目中的出色表现。

该奖项将于2022/2023学年开始生效，每年将颁于两名学生，每人获得2000新元，“长信传媒奖项”得主也将在一年一度的新加坡国立大学毕业典礼上获颁奖项，毕业后将有机会全职受雇于长信传媒。

基金星期六（8月6日）早上在Pitch it! 2022颁奖典礼上启动，担任评审的艺人有长信一哥郑斌辉、电影人云晖翔，其他嘉宾则有名嘴周崇庆、广告界才女林少芬与名导演彭文淳。

指好演员卡在二线 因缺机会

斌辉赞本地年轻人不乏创意，除了分享导演创作心路，斌辉也将为9月底开镜的长信新网络剧《娘惹天涯》担任戏剧导师。

斌辉既是出色的演员，也兼任导演，他认为，当演员，运气占五分、努力为四分、天分占一分，运气驾凌努力之上不是没原因，斌辉语重心长告诉《新明日报》，“本地一些好演员一直卡在二线，就是因为欠缺可以发挥的空间与机会，机会这事可遇不可求，只有获得机会才能大放异彩。”

教新人演戏，一切从零开始，斌辉认为有它的好处：“新人没技巧，能动用最原始的感觉就是‘真’！”

遇过“朽木不可雕”的演员

入行多年，碰过“朽木不可雕”的演员吗？

“怎么没有？喜欢照自己的演法、又自以为演技很好，你都说‘朽木不可雕’啦，碰上了多说无益，我也只能努力保护自己的戏，幸亏这类例子比较少。”

但，换位导演，若与演员意见不同，斌辉就会拍出两个版本，“看哪一个版本更好，我会听取，主要是为了戏好。”

即使对自己也不会“手下留情”，斌辉最近操刀英语短片“I Remember Me”，原本有客串一场戏，入镜说一句对白，“后来觉得影响整个电影节奏，索性剪掉！”

当导演时，有试过被演员气炸，中途离场吗？

“没有，即使演员的戏多烂，也不应该当众骂对方，大家都在做一份工作，我会心平气和解释，生气就花10秒钟平复心情，毕竟工作人员都在等我。”

若碰到很不专业的演员呢？

“我会用很平淡的语气说出事态严重的话，比如：‘你的表现很不专业’。”

斌辉关心社会动态，希望拍关怀社会的课题，至于会否以英语或华语为媒介，他笑说：“看feel。”

周崇庆拟拍外星人电影

星期六早上出席创作奖项Pitch it! 2022颁奖典礼，崇庆喜于见到充满想法、会写、会讲也很有创意的年轻人，只是，他们需要更多实战经验，比如：如何在一分钟时间说服投资商对你的构思买账？这就是功力了。

目前仍在义安理工学院有两年半课程的崇庆，手头上已有两个电影剧本以及几个微电影正在创作。

当中包括爱情喜剧、也包括新颖的片种：“比如外星人的故事。我一直相信宇宙有外星人的存在，还有将古代神话注入现代的世界，会是什么样的光景？”

问起演员，崇庆不认为青黄不接，“看你要怎么样的演员，需要华语说得字正腔圆的话，本地确实欠缺。”

问起想合作的本地姜，崇庆点名黄思恬、洪凌以及其男友张钧淯，“黄思恬是明星，华语驾驭能力强；洪凌是个很专业的演员，张钧淯对演戏充满热忱、他有天分，也演得很好，他需要的是机会。”