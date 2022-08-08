《今夜不回家》报名金马奖 导演孙立人以平常心看待

《今夜不回家》是黑色电影，讲述一夜之间发生的故事。（受访者提供）

为新电影《今夜不回家》报名今年金马奖，本地百万票房导演孙立人说：“会不会入围，以平常心看待！”

孙立人接受《联合早报》访问时透露：“第一次报名自然有所期待。”顿了顿补充道：“会不会入围，今年9月底就知道，平常心看待！”

《今》是黑色电影，是一夜之间发生的故事，在某餐馆，不同桌的人来自不同国家，却巧妙地被串联起来。每桌有不同故事，却有相同的主题：每个人都隐瞒了真相。演员包括新传媒女星曾诗梅、Ah Boy男星包尚泽，韩星李诚璨、金昭昀与在韩国发展的狮城帅哥何柱贤。

孙立人所导的作品《德士德士》与《财神爷》票房都破百万，他称《今夜不回家》与这些片子不同：“不是商业片，会跑影展。”除了跑海外影展，他也希望在本地影展放映，“计划明年在新马公映。”

工作一脚踢，又导又唱

由于不是商业片，制作成本不高，很多工作孙立人都一脚踢，包括电影同名主题曲《今夜不回家》、插曲《格格不入》，都是自己作词。主题曲由他与李芝瑛演唱，他也是插曲主唱。他说：“主题曲是爵士风，插曲有点像1950年代摇滚慢歌，有点像张学友的《暗恋你》。《今夜不回家》的这两首歌符合了电影的即兴演出，带出电影的感觉。”

这两首歌也由他与新传媒Audio Post音乐音效总监麦如丽一起制作。

不是很多导演会唱歌，但孙立人绝对能唱，因为30年前，他是英华初院新谣的组长，“其实我对音乐一直充满热忱，我在酒廊等地方唱过，原想当歌手的，不过1990年代电影崛起，我30岁到义工理工学院念了两年的电影，是导演系全职学生。我后来拍电影，现在唱歌是瘾来了就唱。”

他到新传媒为《今夜不回家》录制歌曲时，麦如丽觉得他唱得不错，把他推荐给《医生不是神》的监制，结果他也唱了《医》剧的主题曲。

孙立人曾是中文老师，从小家人也讲华语，所以他的中文有一定的实力，“我两小时可完成填词。好多人都羡慕我，说我两小时可以赚到钱。”他希望有机会能为自己成长时的偶像（四大天王）的歌填词。