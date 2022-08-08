客人不知自己吃“垃圾” 小寒新书探讨浪费食物课题

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苹果凹了个洞就不能吃？人有瑕疵就得承受异样的眼光？小寒的新书《食荒人》从浪费食物的主题切入，实质在讲人性。

小寒接受《联合早报》访问，谈及创作灵感时说：“疫情之前常出国公干，合作伙伴会请吃饭，盛情款待，但我们往往时间匆忙，只吃几口，结果剩下很多食物，很浪费。我在本地也看到多人浪费食物，还有疫情期间很多人囤食物，过期了就扔掉，也想起自己小时候吃饭总剩下很多米饭。于是，我决定写一本关于浪费食物的书。”

她感慨：“全球每年丢弃超过13亿吨的粮食，而全球每天有超过8亿人挨饿，海地人民吃黄泥做成的‘泥饼’充饥，菲律宾有人把炸鸡店垃圾堆里的残羹洗干净后调味再油炸，卖给穷人，每包20比索（peso，新元4角），让穷人有肉吃。”

书名《食荒人》有两个含义，一是指捡垃圾，即拾荒，二是指吃垃圾，而这里的“垃圾”是被丢掉的丑食物、边角料、因生产过量导致售价暴跌的食材等，其实都可食用。书中的母亲和一对儿女开了一家高级料理餐馆，他们捡批发商和其他餐馆丢掉但可食用的“垃圾”食材，把它们变成美食，到餐馆消费的客人并不知道自己吃的是“垃圾”。

将含义延伸到人性

小寒将“食荒人”的含义延伸到人性，这个家庭的父亲患有精神分裂症，担心自己会伤害家人，于是离家出走，不知情的老婆以为他抛弃了家人，得了缄默症。母亲和一对子女后来被屋主赶走，一个经营面馆的老太太收留了他们。

小寒说：“我的人物都是‘食荒人’，他们接受不完美的人与事；老太太收留了一家三口，这一家人后来也欢迎回家的父亲。”她希望借这本书鼓励大家接受他人的不完美，并以自身例子说：“很多人问我为什么公开自己患有慢性轻度抑郁症（Dysthymia），不担心别人用异样的眼光看我？觉得我有瑕疵？但有瑕疵又怎样？每个人都有瑕疵啊！我的精神虽然没有很好，但我还是能够胜任很多事情，就像书中的母亲虽然有缄默症，但煮得一手好菜。”

小寒煮意大利面失败，面条都断了。

煮“呕吐物”给女儿吃

小寒以前几乎不下厨，她笑说：“有一次给女儿煮面线，拿到学校给她，同学笑她说‘你妈妈怎么给你煮了呕吐物’，但女儿还是很骄傲地说，‘我有你没有’。”

既然要写一本跟食物再循环有关的书，总不能一点烹饪的常识也没有，于是小寒系上围裙，上网找食谱，尝试做各种菜肴，也了解不同食材的味道。她分享一些学到的常识：“萝卜和马铃薯不削皮也能吃，意大利面煮熟了要立刻吃。我以为有时间就先把面煮好，要吃的时候把酱料弄热再把面倒进去，结果面条放了几个小时，不是糊成一团就是都断了。切鱼时，半解冻最好切，如果完全解冻才切，容易滑走，我有一次就切到手指。”

她最失败的是韭葱炒豬肉碎，“我不知道韭葱要煮很久才会软，就和猪肉碎一起下锅，结果当韭葱软了，肉却太柴了。”至于最成功的，她得意地说：“蛋！水煮嫩蛋（poached egg）、炒蛋、温泉蛋，都行，只有煎蛋比较不可以。荷包蛋我很骄傲，蛋黄会摇晃，哈哈！”

小寒对自己煮的荷包蛋很得意，她说蛋黄会摇晃。

更重要的是，她学到不浪费食材，比如蔬菜在冰箱冻得干掉了，放在水里泡，多少能起死回生，还有用不完的蒜头可以去皮后冰冻起来以后再用。

《食荒人》明天（8日）起，可在网店玲子网络书房预购签名版，8月中起在各大书局出售，9月会在台湾推出繁体版。9月25日（星期日），小寒会在友联书局艺文空间举办一场新书分享会，详情可留意小寒的面簿。

左小腿应力性骨折不能再跑步 小寒每天走10公里

小寒2015年爱上跑步，越跑越起劲，每天跑10公里。她说：“跑步对我是很好的发泄，抑郁症者多巴胺不够，而像跑步可以提高多巴胺分泌，那是一个瘾，我很享受那个感觉，但我后来意识到这其实是一个问题。于是我尝试做其他事情，像画画、拍照。”

跑得太剧烈，结果去年10月被医生诊断左脚小腿有70%应力性骨折（stress fracture），不能再跑步，她现在改为每天走10公里。她说：“我的精神好很多了，去年写《食荒人》其实对病情有帮助，因为集中精神，听不到任何噪音，还有为书画插画，一粒米一粒米地画，一条面一条面地画，很疗愈。”