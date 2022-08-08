“食脑三子”设立频道 制作搞笑视频娱乐观众

图片取自互联网

食脑BrainStorming

可在YouTube观看

无线艺人何广沛、郭子豪和方绍聪2019年拍剧集《食脑丧B》成为好朋友，组成了“食脑三子”，去年三人投资超过七位数港元于YouTube成立“食脑BrainStorming”频道。有传三子获无线投资逾百万港元，全力向网络节目发展，另有指“食脑总部”的办公室位于九龙湾的工厦单位，业主正是“阿姐”汪明荃，就不知道阿姐是否以友情价租给三人呢？

郭子豪扮女人的“豪姨系列”颇受欢迎。

“食脑BrainStorming”频道的内容主要以搞笑题材为主，大部分内容出自于三子的想法。根据介绍，频道每逢星期三和星期天晚上7时会上传新视频，至今制作的视频超过120个，总计点击量超过140万次，有的视频一两分钟，一般不超过五分钟，时长因内容而异，大多附上中文字幕。当中比较受欢迎的系列包括“milk sir教英文”、郭子豪扮女人的“豪姨系列”、“食脑剧场”和“食脑综艺”等，有时短剧会邀请一些年轻演员参演，上个月刚推出的“六页子”则邀请圈内人来做客，资深绿叶戴耀明打头阵分享拍戏心得。

方绍聪（左）变身“milk sir”教英文，笑料百出。

以搞笑手法向无线剧致敬

去年5月开台推出的幕后系列中，三子通过轻松搞笑的手法揭露幕后人员的辛酸。在“一起走过幕后的日子”系列中的三个视频分别向无线剧《黄金有罪》《使徒行者》和电影《枪王》致敬，每个视频平均两分多钟。在第一个“威也（钢丝）组”的视频中，三人饰演拉钢丝的龙虎武师，方绍聪的角色比较迟钝，被郭子豪责备之前一时不留意导致工作人员受伤，工作人员还因无法说话而因祸得福，获得出演“初哥哥”（《十月初五的月光》中的主角之一）的机会；此片段影射2019年拍《降魔的2.0》吊钢丝受伤的胡鸿钧。接着穿插张兆辉、姚子羚及萧正楠主演的2020年剧集《黄金有罪》片段，通过剪辑呈现戏中戏，《黄金有罪》中有一幕姚子羚被车撞得飞起，通过剪辑呈现三子为姚子羚拉钢丝，怎料用力过猛，导致出来的效果夸张。

谈到制作幕后系列，方绍聪曾在受访中强调并非恶搞无线的剧集，只是向公司的剧集致敬，因此即使日后撞见剧中演员也不会感到尴尬，“因为全部都是朋友，说笑而已，不是用整人的角度去做，只是想做些事情让大家开心……希望跟网民有多一些互动，只要他们留言说想看什么，我们都会尽量制作，没有说要做多少集，暂时也没有在电视平台播出的考虑，我们认为在哪个媒体播都一样，最重要观众看得开心。”

设立频道经多番磨合

何广沛、郭子豪和方绍聪一起经营频道，合作上并非一拍即合，而是经过了多番磨合。

方绍聪说，何广沛和郭子豪曾在国外留学，跟自己的想法有些不同，不过这也令他们的构思更多元化。

郭子豪也指出：“我们会互相补位迁就，慢慢建立默契，设立频道是多一条出路，演员的工作始终比较被动，但我们会以不影响公司（无线）为大前提去制作更多视频。”他期待有机会跟重量级人马合作，笑言曾在IG联络张家辉，不过对方没有回应。

何广沛5月接受《联合早报》访问时指公司的财政状况良好，他说，虽然跟郭子豪和方绍聪有时会意见不和，但三人无论怎么吵都骂不走任何一方，“可能我们三个都很想成功，也不是真的要骂走谁，都是为了把事情做好，所以骂完五分钟后就会消气，这也是我们三个这一年最难能可贵的经历。”

医生不是神特辑

8频道 晚上7.30

跟随本地首部医疗长寿剧《医生不是神》的主演走进为剧集打造的医院门诊场景，抢先收看精彩花絮。除了饰演医生的演员分享难忘的拍摄点滴，特辑也邀请医生点评演员表现，分享健康贴士。参与演员包括：陈汉玮、陈泓宇、张哲通、洪丽婷、曾晓晴、郭坤耀。

卫国先锋2 BTS

8频道 晚上8.00

在《卫国先锋2》制作特辑中，第一系列的主演陈泂江、蔡琦慧、方展发与陈凤玲将连同张奕恺、邓伟德、吴劲威、陈政序饰演的空军和陆军速应部队中的新角色，带领观众进入兵役生涯的世界，分享制作过程中令人振奋的场面。

痞子殿下 Your Highness

翡翠台（星和Ch838，新电信Ch511） 晚上8.30

主演：周嘉洛、陈滢、吴岱融、曹永廉、朱敏瀚、王灏儿。百胜国失宠四皇子纪威遵父命赴歌莲神国迎娶公主纳克温柔，途中遇袭，双双坠湖失忆，流落三不管地带首振镇，镇内龙蛇混杂，各帮派觊觎镇首之位。纪威、温柔得奕风镖局收留，凭借机智与善心，纪威屡助镖局化解内外难关。皇帝纪炯遭臣子谋朝篡位流落首振镇，大军压境，镇民负隅顽抗，纪威和温柔可否化险为夷？

嗨放派2 Have Fun Season 2

e乐随选（新电信Ch501）

第二季节目由任嘉伦、李荣浩、魏大勋、范丞丞、李诞担任“嗨放探索员”。节目仍致力于探索有趣的科学内容与稀奇古怪的人类实验，让观众在欢笑与实践中获取知识。