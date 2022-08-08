蔡依林《玫瑰少年》遭央视下架 微博“30万粉丝蒸发”

美国众议院议长佩洛西2日访问台湾，引起中国大陆网民不满，中国官方发出“只有一个中国”的图片，许多在大陆发展的台湾艺人纷纷跟进转发，但有几位如Hebe田馥甄、炎亚纶等没有转发而被列为抵制艺人，连天后蔡依林到目前为止没有表达看法，据传遭央视打压，微博一夜间掉30万粉丝，引起网民热议。

事情起源于央视文艺官方微博，原本在4日贴出一则有关蔡依林《玫瑰少年》歌曲的欣赏文，大赞她唱出的是“一份对青春的安抚”，也称赞五月天唱出的是一声吶喊，带给人勇气与力量。不过就在蔡依林的粉丝大量转发该贴文，并感谢其推广时，才发现该则贴文已遭删除。许多人猜测这是因为蔡依林迟迟未像其他艺人发文“只有一个中国”表态所致。

蔡依林将微博的社交帐号权限改为“关注满100天的用户才可评论”，微博上最新贴文停在7月18日，有粉丝发现她的微博粉丝数原有4300万，现在剩4273万，相差约30万。她的个人页面也充斥着愤怒的微博网民抨击蔡依林的政治立场，纷纷留言表达不满：“听说姐也是双面艺人？对不起了，今日起脱粉”“你也赚够了”。

但还是有不少坚定的粉丝为蔡依林讲话，翻出她以前在演唱会、采访等声称自己是中国人，或是称台湾为全省的影片片段。在疫情肆虐或有天灾时，蔡依林也毫不犹豫的鼎力相助，捐款又出力，当时甚至还合唱了公益歌曲，为灾民祈福贡献一份心力。