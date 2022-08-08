传与容启航闹上法庭 李凯馨发声明：律师协调“分歧只是误会”

本地女星李凯馨和男星容启航，星期日（7日）突被爆出两人之间发生争议闹上法庭。

据《慈母舰》（Mothership）报道，自今年4月以来，25岁​​的容启航和22岁的李凯馨就参加了多次案件管理会议（CMC），案件的性质归类于《防止骚扰法》（POHA）。案件管理会议是民事程序的一个环节，在该程序中，法庭协助双方在不进行审判的情况下解决争议等事宜。至今，任何一方都没有公开发布与此案有关的直接或具体细节。

据报道，3月下旬，容启航在IG上发布了一系列限时动态，透露他在网上受到匿名用户的骚扰。所谓的骚扰也针对他的朋友和家人，并始于2021年底。他当时透露已经报案。据说这则动态之前被他列为IG的精选动态，但zaobao.sg记者今天搜索时，发现它已被删除。

今天中午，本地主持阿姐权怡凤的女儿李凯馨，在IG发布声明承认她和同事容启航从去年8月起，曾有一些“分歧”，不过在双方律师的帮助下，他们已经“解决了问题，分歧只是误会……事件已终结”。

李凯馨声明原文。（取自艺人IG）

李凯馨在英文声明中对朋友和粉丝说：“过去几个月真的好大压力，我很高兴终于可以说明发生了什么事。你们可能已经知道，我和同事容启航之间，自从去年8月以来，发生一些问题分歧。我很高兴通知大家，在我们律师的帮助下，我们已经解决问题，分歧只是误会，我们已经消除隔阂。”

在中国发展的她说：“我们很高兴事件已经终结。我很感恩过去几个月来所有对我鼓励和支持的信息。我现在最优先要做的，是磨练我的手艺，带给大家更多令人振奋的作品。谢谢你们陪在我身边。”

容启航在6月底受访时曾提到，一位曾经很亲密的朋友“正在陷害”他。据称，这位“前友人”几个月来一直在“攻击”他周围的几乎所有人，包括共同的朋友、同事和粉丝。当被问及此人是否与他3月份跟警方的报案有任何关系时，容启航不予置评。

容启航曾演出电影《女兵外传》系列、电视剧《大大的梦想》《过江新娘》《水漾少年》《致胜出击》，也发过多张单曲专辑。