董子健与《芈月传》女星结束5年婚 ：从前祝我们，今后祝你我

星期一（8月8日），中国夫妻档演员董子健、孙怡无预警发文宣布离婚。

董子健称：“咱都好好的！”孙怡则写道：“从前祝我们，今后祝你我 。”

6月份，董子健还卡点为孙怡庆生，亲密称呼其为“大福妈”。2016年10月，两人在微博公布恋情；2017年9月22日，两人的女儿“大福”出生。

28岁董子健曾以《青春派》入围金马奖最佳新演员、《德兰》入围金马影帝，中媒曾将他和杨洋、吴亦凡、鹿晗列为“四大小生”。除了演技精湛外，他也很有商业头脑，不逊于有“中国第一经纪人”称号的妈妈王京花。他成立的三乐影业投资电影《捉妖记》在中国狂卖近6亿新元，当年发给员工过万新元年终奖金，被网民戏称是“任性总裁”。

29岁的孙怡则演过《芈月传》《人生若如初相见》等夯剧。

两人的工作室随后分别发出同一份声明：“经过双方慎重考虑，两人决定和平分开，结束婚姻关系，并已办理完成相关手续。感谢大家一直以来对两人婚姻给予的祝福，两人也会珍惜保存这份美好。”不过有网民挖出孙怡7月曾晒出自拍，手机壳有“远离男人”字样，显得格外敏感。

据之前的报道，2015年在东京电影节的惊鸿一瞥，让董子健记住了孙怡。2016年10月，有网民爆料在飞机遇到动作亲密的董子健和孙怡 ，两人疑似正在交往。同日，两人在微博公布恋情，董子健发微博：“怎么办我被套牢了？ ”孙怡转发微博回应：“那是你的运气好嘛！”