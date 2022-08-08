坦承有暧昧对象 黄暄婷：要比我聪明

新小阿姐黄暄婷，已有想“进一步认识的对象”。谈及心仪对象，暄婷说：须成熟稳重、一定要比我聪明，不然我会受不了！

被问到有男友，暄婷星期一下午笑说：“你是哪里听说我有男友？我是有在跟一个男的聊天啦，在做进一步的认识，可是，还没有确定。如果我们真的确定在一起，感情稳定的话，我一定会告诉大家！”

她心仪成熟稳重的男生，问到结婚计划，暄婷说：“越迟越好，我还不想结婚。不是我人生的主轴，可能35岁结婚刚刚好！”

挑战吃小辣椒泪直流 称“很狼狈”

提到拍《遇见你，真香！》一剧的难忘经历，暄婷透露：有一场吃辣椒的戏，她嫌大辣椒不辣、改吃小辣椒，结果一吃下去，全身不舒服，辣到舌头麻痹，眼泪直流，对暄婷而言是个很狼狈的拍摄经历。

由于她不吃红肉，剧组拍摄时必须为她准备素肉。

问到怎么庆祝国庆，暄婷说，目前天天都在拍戏。问起IG追踪人数多，暄婷说：“谢谢支持我的人，我都会尽量去读他们的留言，希望拍不一样的内容给大家……”

再续情缘 超越“过江CP”？徐彬：不敢打包票

“过江CP”再结情缘，《遇见你，真香！》能否承接《过江新娘》热潮，徐彬直言：不敢打包票！

《遇》讲述黄暄婷所饰演的常喜悦是一个卖高级厨具公司的物流助理，她十分迷信，总觉得老板Martius（徐彬饰）是她的“衰神”，跟他一起时倒霉事连连发生……

《遇》剧组星期一早开放媒体探班，问起《遇》有“过江CP”加持，会否再掀热潮，徐彬说：“是否能再创高潮？我一开始也有压力……但一部戏的成功不能单靠个人，它是一个团体运作。尽力做好自己就好了，至于能不能超越《过江》，我也不敢打包票。”

徐彬去年凭《过江新娘》角逐男主角奖项，结果大热倒灶，此番会否凭《遇见你，真香！》再战红星最佳男主角？

“主要看自己的表现，观众的喜爱度以及评审的认可。不能自己定义，只能做到最好。”徐彬未敢把话说满。

享受狂奔戏

在《遇》中，徐彬有一场惊慌失措，慌忙奔跑的戏。他形容：“整个人处于发抖的状态，全身出现麻的感觉，很像中风，整个身体不受控制。但是，很享受，因为感觉有表达出恐惧。这种感觉我从来没有过，这是一种快感。”

徐彬和黄暄婷在《遇见你，真香！》一剧中，再续情缘。（饶进礼摄）

包勋评在剧中多才多艺。（饶进礼摄）

为角色留须 包勋评悄悄置业

《遇》另一主要演员包勋评受访时，透露自己的角色吊儿郎当，但多才多艺，能玩吉他自弹自唱、会滑板、甚至耍口技，角色从一名司机、网红，到上综艺节目变身主持人。造型需要留须，但不能邋遢，包勋评还得细心修剪胡渣子。

自觉这样的角色会出位吗？

包勋评说：“希望会，因为人物的感情很坎坷、但也很讨喜。”

据悉，包勋评已悄悄置业，是否意味他也已有一段稳定的感情？

包勋评承认已办“房”事，但对于情事不欲多谈。