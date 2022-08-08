动膝盖手术后无需拄杖 朱厚任行动自如

动了膝盖矫正手术，朱厚任走路无须拿拐杖，但一久坐仍感觉肢体僵硬。

《新明日报》日前报道，厚任因膝盖疼痛长达七年，前阵子入院动膝盖矫正手术。手术不只拉直他多年弯曲的右脚、连带右膝的骨刺也“连根拔起”。他说，术后平躺时，脚能伸直，特别舒坦，来临周四（8月1日）将进行复诊。

“之前走路还会一拐一拐，身体甚至会向前倾斜，动完手术之后，行动自然多了。”

前一阵子厚任在拍《你的世界我们懂》，走路时身体会不由自主地倾斜。但前天他在拍《医生不是神》时，走起路来行动自若，无须动用拐杖。他在剧中饰演视帝陈汉玮的“爸”，演一名“医生”，

他说：“不过，如果坐下太久，站起来还是不能马上迈开大步走路，需要先‘热身’。此外，睡醒起床后，右腿仍有些僵硬。可能伤口仍未完全痊愈，医生说至少要三四个月……”

术后，一切都是好的开始，不拍戏时，厚任积极做物理治疗。

为角色设计对白有张力

问到目前热爆的电视剧《你的世界我们懂》有望问鼎明年《红星大奖》，厚任直夸许瑞奇：“我觉得瑞奇明年（《红星大奖》最佳男主角）很难有对手啦！”

他说瑞奇的演出，令人看了有心疼的感觉，“拍的时候，导演都不cut他的戏，放手让他演。”

至于演厚任“失智妻”的向云，他赞对手的演技也有望入围最佳女配角。

热门剧常被拱拍续集，但厚任直言：“最好不要拍续集，剧中两人物（特需人士与失智患者）会受到很大的‘折磨’，适可而止比较好。”

其实，厚任拍《你》也为角色设计了很“够力”的对白，比如他洞悉媳妇（曾诗梅饰）在他面前诬陷儿子“偷钱”，要求家翁在她与儿子（黄振隆饰）之间，选一人留下，厚任轻描淡写的，对媳妇说了句：“要走的话，你走吧（大意）。”

厚任笑说，那句对白是他加上去的，语调轻轻的，但出来的力度很大。大快人心。

厚任因为《你》当起“所长”（厕所清洁员工），他笑赞自己在一个最干净的厕所拍戏，“我拍照片给初明看，连初明都说可以在里面吃烧串，哈哈哈！”