才打赢离婚官司 Johnny Depp又爆辱华争议

（北京讯）刚打赢离婚官司的Johnny Depp（约翰尼德普）又摊上辱华争议？

8月6日，有中国网民发文称Depp和前妻打离婚官司的一份法院文件在外网曝光，其中Depp和对方的短信聊天记录引发热议，两人被指在短信中开歧视亚裔的玩笑，引起好莱坞亚裔演员的不满，有些甚至撤销了点赞并取消关注Depp。

原来，在两人的短信聊天记录中，出现了“zipper head”一词，有网民晒出“zipper head”字典里对应的翻译，称这个词是朝鲜战争中美军发明的称呼，意为被吉普车碾压致死而带有轮胎印（形似拉链）的亚裔尸体，被认为是一个用于指亚洲人后裔的贬义词，不仅是歧视亚裔，还充满恶意。

据说目前事件已经在外网引起热议，好些亚裔演员都撤销点赞支持Depp打赢离婚官司的动态，甚至取消关注Depp的社媒账号。不过电影《疯狂富豪》（Crazy Rich Asians）男主角Henry Golding（亨利高汀）则撤销了点赞，但是没有取关。

这件事经中国网民发布在微博后，很快引发更大热议。

7日凌晨，“约翰尼德普中文网”的微博则发文辟谣，称Depp从未以任何形式辱华、辱亚或者发表歧视言论。它解释说，使用“zipper head”词汇的是发件人，并不是Depp，Depp只是作为好友回复了一句“让我知道”，并没有附和以及使用歧视的词汇，而且对方中使用该词汇是针对其女友的日裔妹夫。

有Depp的粉丝说，看到偶像被恶意抹黑非常难过，不理解为什么会有人恶意乱搞，有粉丝则说发布这些信息的博主是Depp前妻Amber Heard（安柏赫德）的粉丝，孰是孰非一目了然。有影迷担心Depp的人设又翻车，希望大家能够理性看待这件事。