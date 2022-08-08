中国上半年身价上升十星 他们超越前浪来势汹汹

（北京讯）中国2022年上半年有多部爆款剧集，包括迪丽热巴、任嘉伦主演的仙侠剧《驭鲛记》，还有白敬亭、赵今麦的烧脑夯剧《开端》，刚风光下档的还有刘亦菲、陈晓主演的古装剧《梦华录》，热播时都掀起收视盛况。近日，中国数据公司艾漫统计2022年上半年商业价值上升的艺人前10名榜单，85后花旦竟只有刘亦菲一人入榜，赵丽颖、杨幂等85后顶流女星竟被甩出榜外。

艾漫数据公开“2022年上半年商业价值上升”的艺人共有10位，包括白鹿、陈晓、刘亦菲、马丽、谭松韵、檀健次、武大靖、张若昀、赵今麦及赵露思。

女艺人方面，白鹿在今年上半年商业价值表现最优异，与张若昀主演的《警察荣誉》收视评价都不俗，还加入实境节目《奔跑吧10》担任固定来宾，在戏剧与综艺的曝光量都大增。最惊人的是她在上半年就增加了12个品牌代言或品牌大使，人气声势正旺。

谭松韵、赵露思也靠着各自主演的人气剧作《请叫我总监》《且试天下》在商业价值上有所提升。

令人意外的是，85后顶流女星包括赵丽颖、杨幂、刘诗诗、杨颖等竟都跌出榜外。可能这几位女星都已拥有大量广告代言，所以上半年的商业价值尚未能有大幅度提升。唯一入榜的85后花旦只有刘亦菲，她睽违小萤幕16年回归古装剧《梦华录》，不仅口碑收视双收，男主角陈晓也位列榜内。

男艺人方面，31岁檀健次也在今年上半年凭着作品大大提升商业价值，之前才在犯罪悬疑剧《猎罪图鉴》中饰演模拟画像师获得认可。今年上半年他拿下8个品牌代言，可见人气大幅度蹿升。