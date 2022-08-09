《你的世界》年轻一代演技接棒

观众大声说

《你的世界我们懂》洪凌与姚彣隆的父女告白戏，与之后取得谅解的剧情令人感动。另一段，洪凌赌气，不满父亲要她保密的演绎也很自然。这部本地剧，看到不少年轻演员在演技上的进步，可喜。 ——观众丽珠（XXX779）

《你的世界我们懂》黄碧仁饰演坚强的职业妇女角色，婚姻得不到父母的认同，母亲把父亲的死怪罪到她身上。帮丈夫的前妻养大一对子女，还要照顾亲生的弱智儿。她的工作能力强，不被重用，但还是咬紧牙根挺过去，让人可怜又敬佩。

——观众（XXX178）

在社媒上看到本地几名女艺人露肩又露胸地抢着跟王嘉尔合照，觉得真没水准。 ——观众（XXX521）

6日在滨海湾花园举行的国庆演唱会，某知名演员真的是现场演唱吗？她唱得像十多年前录制的歌曲一模一样，神奇完美得令人不敢相信……幸好这是免费演唱会，让在场粉丝举牌为偶像呐喊加油，大家开心就好，真假似乎也没关系。

——观众（XXX572）

建议翡翠台（星和娱乐838频道）播放港剧《笑看风云》《天地豪情》，或汪明荃主演的《家变》《天虹》，这些经典剧百看不厌，很期待。 ——汪明荃戏迷（XXX685）

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