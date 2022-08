热播站

说好新加坡式英语

Speak Good Singlish

曾在海外综艺节目或演出场合,如演唱会、粉丝见面会上听外国人入乡随俗说Singlish(新加坡式英语,以下简称“新式英语”),他们硬生生在句尾加一个“lah”,听起来怪怪的,太过搞笑并不自然。

几年前,我在英国温莎城堡游览,沉浸在古堡氛围的当儿,耳边传来一句句新式英语,顿时五味杂陈,除了遇到同乡倍感亲切,还有瞬间“回新”,回到现实的感觉。新式英语能让国人迅速认出同乡,也是外国人无法完全掌握精准的语言。

犹记求学时期,新式英语是令老师头痛的问题,视为纯正英语的“恶敌”。近年Singlish词语如“kiasu”(怕输)、“Ah Beng”(阿明)、“aiyoh”(哎哟)陆续被收入《牛津英语词典》,国人对它的“敌意”也慢慢减低。

共五集,每集约七分钟

本地影音串流平台Viddsee在国庆周推出伪纪录片(Mockumentary)《说好新加坡式英语》共五集,每集时长七分钟左右,以轻松诙谐的方式介绍新式英语。首集介绍节目的欢快主题曲,歌词中出现“catch no ball”(不明白)、“gancheong”(紧张)、“blur like sotong”(迷糊)、“or-gong”(罚款)、“shiok”(爽)等词汇,串联得巧妙,让人会心一笑。

第二集聚焦新式英语的历史,语言学达人以生动的方式讲解,也透过演员的搞笑演出,示范用新式英语对话的快、狠、准!比如,有人问“想不想喝一杯热茶”,若用新式英语,一个单字问句“Teh?”就搞定。另一个例子,与其问“为什么没有邀请我”,一个“bo jio”(没约我)即达意,沟通效率极高。

第三集主打新式英语教学,同时探讨国民服役如何助长新式英语。第四集探讨“新式英语是否烂英语”的话题,以及国人如行云流水般切换纯正英语与新式英语的能力。

最后一集有两名受访者——本地漫画家刘夏宗与“怕输先生”机器人。访问片段搞笑,“怕输先生”用纯正英语做访问,刘夏宗不解他为何转性,不说新式英语,怕输先生解画:“我的访问费用是按字算的,讲越长,赚越多。”果真不失怕输本色。

《说好新加坡式英语》内容搞笑,让人产生共鸣,我很快就看完五集,不会花费太多时间。这个节目适合推荐给想摸索新式英语的外国朋友。

Viddsee也配合国庆日推出清谈节目《Chatterbox:身为新加坡人》(暂译,Chatterbox: What It Means To Be Singaporean),素人嘉宾纷纷针对“新加坡的优缺点”“外界对新加坡人的误解”“新加坡人的特色”“新式英语”等课题发表独特的看法。

国庆庆典 2022(直播)

National Day Parade 2022

8、U、5频道 傍晚5.35

国庆庆典2022再度回到滨海湾浮动舞台。围绕着主题“万众一心,携手前进”,今年的表演环节将叙述我国人民如何克服这两年疫情带来的艰辛,使我们的社区更强大,更具凝聚力,包括配合庄严的检阅礼和精彩的全面防卫表演。

医生不是神(首播)

8频道 晚上8.30

陈汉玮、郭舒贤、陈泓宇和方展发等主演。讲述儿科顾问医生马建兴管理门诊服务,新医生钟浩南、潘佑孝和何仁慧报到时遇到紧急状况,三人为病人施救,建兴出面纠正,医生周亦格也给予指导。溺水伤患Yanthy和父亲Ekin紧急送院,神经外科医生王敬国为Yanthy动手术,病患中途突然脑部大出血……

花莲夏恋嘉年华(首播)

Hub都会台(星和Ch111/825)傍晚5.30

台湾最具指标性的音乐节。透过音符的力量,歌曲与民众的共鸣,多元的在地特色,热血的歌手及乐团带领观众燃烧满腔摇滚音乐魂。

埃隆马斯克:现实版钢铁侠 Elon Musk: The Real Life Iron Man

TechStorm(新电信

Ch260/18)

晚上6.30

2018年的纪录片。介绍拥有真人版“钢铁人”之称的世界首富马斯克(Elon Musk)人生故事,讲述他关于旅行技术、人工智能和太空飞行的创新理念。

狮子山下的故事(首播)

Stories of Lion Rock Spirit

娱家戏剧(星和Ch855)

晚上9.00

主演:黄觉、胡杏儿、李治廷。讲述两代人不懈打拼,见证香港变迁的故事。梁欢在1980年代带女儿从中国大陆到香港寻夫,丈夫意外身亡后,梁欢不屈不挠地继续经营茶餐厅。1997年回归后,她与合伙人将茶餐厅业务拓展到中国大陆。