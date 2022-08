《青春狂热》女主角Olivia Newton-John病逝 享年73岁

好莱坞知名女星奥莉维亚·纽顿-约翰(Olivia Newton-John)在与乳癌对抗30年后,星期一(8月8日)早上在美国南加利福尼亚住家中去世,享年73岁。

Olivia Newton-John的丈夫约翰伊斯特林(John Easterling)透过她的社媒发文,她于星期一在家中安祥离世。Olivia Newton-John自1992年被诊断出罹患乳癌,30年来曾2度复发。对抗癌症之际,她也大力投入公益,创立同名基金会,致力于研究植物医学对抗癌症。丈夫John Easterling表示:“她30多年的抗癌过程,一直是胜利与希望的象征,她的治愈带来的启发以及植物医学的前卫实验,将会以基金会的名义延续下去。”

美国民众到加州好莱坞星光大道的Olivia Newton-John星形奖章上献花,缅怀巨星。(图/法新社)

Olivia Newton-John出生在英国剑桥,5岁就随家人移民澳大利亚墨尔本。她的演艺事业从歌唱开始,14岁就与3名同班同学组成了全女子合唱团Sol Four。歌而优则演,奥莉薇亚在1978年与约翰·特拉华达(John Travolta)因合演歌舞电影《青春狂热》(Grease)而一炮而红。该片更缔造《Summer Nights》《Hopelessly Devoted To You》《You’re the One That I Want》等经典歌曲。而Olivia Newton-John之后的星途更是璀璨,一生曾4度获得格莱美奖的肯定,被澳大利亚视为国宝级天后。

Olivia Newton-John在30年前确诊乳癌,期间曾2度治愈,却在1997年、2017年复发。她2年前受访曾说:“好久以来它已是我人生中的一部分,我感觉某件事出了问题,它又复发让我感到担心,但我想:‘我会再次战胜它。’”去年10月,Olivia Newton-John传出病情加剧,已是第4期癌症,并且需要靠医用大麻缓解疼痛不适。她过世后,家人也促请粉丝以基金会的捐款代替送花,让她的基金会能继续从事癌症治疗的研究。

Olivia Newton-John的女儿克洛伊·拉坦兹(Chloe Lattanzi)在社媒上贴出与她与母亲在不同时期的合影。而《青春狂热》(Grease)中的“Danny”约翰·特拉华达(John Travolta)也在社媒上贴出一张Olivia Newton-John的旧照,缅怀他的好搭档。

Olivia Newton-John的女儿Chloe Lattanzi在社媒上贴出与她与母亲在不同时期的合影。(图/IG)