《青春狂热》女主角Olivia Newton-John病逝 享年73岁

好莱坞知名女星奥莉维亚·纽顿-约翰（Olivia Newton-John）在与乳癌对抗30年后，星期一（8月8日）早上在美国南加利福尼亚住家中去世，享年73岁。

Olivia Newton-John的丈夫约翰伊斯特林（John Easterling）透过她的社媒发文，她于星期一在家中安祥离世。Olivia Newton-John自1992年被诊断出罹患乳癌，30年来曾2度复发。对抗癌症之际，她也大力投入公益，创立同名基金会，致力于研究植物医学对抗癌症。丈夫John Easterling表示：“她30多年的抗癌过程，一直是胜利与希望的象征，她的治愈带来的启发以及植物医学的前卫实验，将会以基金会的名义延续下去。”

美国民众到加州好莱坞星光大道的Olivia Newton-John星形奖章上献花，缅怀巨星。（图/法新社）

Olivia Newton-John出生在英国剑桥，5岁就随家人移民澳大利亚墨尔本。她的演艺事业从歌唱开始，14岁就与3名同班同学组成了全女子合唱团Sol Four。歌而优则演，奥莉薇亚在1978年与约翰·特拉华达（John Travolta）因合演歌舞电影《青春狂热》（Grease）而一炮而红。该片更缔造《Summer Nights》《Hopelessly Devoted To You》《You’re the One That I Want》等经典歌曲。而Olivia Newton-John之后的星途更是璀璨，一生曾4度获得格莱美奖的肯定，被澳大利亚视为国宝级天后。

Olivia Newton-John在30年前确诊乳癌，期间曾2度治愈，却在1997年、2017年复发。她2年前受访曾说：“好久以来它已是我人生中的一部分，我感觉某件事出了问题，它又复发让我感到担心，但我想：‘我会再次战胜它。’”去年10月，Olivia Newton-John传出病情加剧，已是第4期癌症，并且需要靠医用大麻缓解疼痛不适。她过世后，家人也促请粉丝以基金会的捐款代替送花，让她的基金会能继续从事癌症治疗的研究。

Olivia Newton-John的女儿克洛伊·拉坦兹（Chloe Lattanzi）在社媒上贴出与她与母亲在不同时期的合影。而《青春狂热》（Grease）中的“Danny”约翰·特拉华达（John Travolta）也在社媒上贴出一张Olivia Newton-John的旧照，缅怀他的好搭档。

Olivia Newton-John的女儿Chloe Lattanzi在社媒上贴出与她与母亲在不同时期的合影。（图/IG）