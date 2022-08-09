李凯馨更改声明 容启航：只想平静地生活

本地女星李凯馨与男星容启航星期日（7日）传出因争议而闹上法庭。

李凯馨星期一（8日）在社媒IG限时动态发布声明承认她和同事容启航从去年8月起，曾有一些“分歧”，不过在双方律师的帮助下，他们已经“解决了问题，分歧只是误会……事件已终结”。容启航随后也在IG限时动态贴出内容相似的声明，却只字不提“误会”。李凯馨之后删除了原先的声明，新的声明中她删除了“误会”一词。

李凯馨星期一中午先在IG发声明（左），随后容启航同样在IG发出声明（中），之后李凯馨删除了原先的声明发了新的声明。（图/截自IG）

容启航发文写道：“哪……什么误会，只想平静地生活”，并附上笑哭的表情符号。他虽没有具体写出是什么“误会”，但巧妙的发文时机引发外界的猜测。李凯馨之后则贴出自己的工作照，写道：“有时当你无法帮助某人的事业，他们会来抢你的。人生将继续，我要去彩排了，待会见！”

容启航与李凯馨的发文。（图/截自IG）

据悉，今年4月以来，25岁​​的容启航和22岁的李凯馨参加了多次《防止骚扰法》（POHA）案件的管理会议（CMC），会议是法庭协助双方在不进行审判的情况下解决争议等事宜，至今与此案有关的细节并未公开。

容启航在6月底受访时曾提到，一位曾经很亲密的朋友“正在陷害”他。据称，这位“前友人”几个月来一直在“攻击”他周围的几乎所有人，包括共同的朋友、同事和粉丝。当被问及此人是否与他3月份跟警方的报案有任何关系时，容启航不予置评。