响应国庆57周年 “欢喜哥”日推57份一元美食

欢庆国庆佳节，限量57份日日供应，欢喜哥许绍雄爱女许惠菁推出一元美食！

许绍雄投资、爱女惠菁与太太龙嬿而掌管的咖啡厅目前有三间，除了泉滨埔（Springside Green）的Cafe Bakeaholic，伟乐坊（Wheelock Place）同一层楼则有两间，分别是海鲜咖啡厅与“津津”港式茶餐厅。

响应国庆佳节，欢喜哥让大家吃得欢喜，特别推出“一元国庆美食优惠”。

咖啡厅共推出四道一元美食，每周一款。包括：南瓜甜菜、日式鸡肉汉堡、泰式蒜酱扁面条、松露薯条。

从星期二（9日）开始，日日供应，一天限量57份，直至本月底结束。除了一元美食，港式咖啡厅也推出特制港式叉烧，新鲜现做。

首次在本地欢度国庆

问起国庆，许绍雄受访时告诉《新明日报》，今年是他第一次在新加坡欢度国庆，最近他与太太出席了“义顺南第57周年国庆晚宴”，感受新加坡国庆欢悦。

他本来应该飞中国拍电影，但因疫情一延再延。不过，来临9月，许绍雄将合家飞香港，为K11 MUSEA人文购物艺术馆内的Artisen Lounge餐厅研发五六样南洋美食，包括娘惹甜品与糕点，预计11至12月间在香港面市。

许太太龙嬿而笑说：“推介南洋美食，一定要做好，绝对不能丢脸。”

欢喜哥许绍雄爱女许惠菁的餐厅推出国庆一元美食。（受访者提供）

姚莹莹携家人看国庆预演

姚莹莹星期六与从迪拜回新的弟弟姚雅汉，前往欢喜哥的咖啡厅。

莹莹透露，她与欢喜哥在香港拍戏结缘，合作不下五六次。她说：“他演过我老公和家翁，也曾在剧里当过我的上司。”

莹莹笑说，曾因剧情需要“勾引”许绍雄。问她对许绍雄的印象，她觉得这个对手“很搞笑”。许绍雄则表示，莹莹刚到香港拍戏时，广东话还不像现在那么流利，但她演技挺好。

今年国庆，莹莹难得人在狮城。她开心表示，7月30日才与10多名家人一起观赏国庆预演，深切感受普天同庆的喜悦。

国庆日当天，她会去四马路观音堂祈福，晚上一家人观赏国庆庆典，过完国庆才飞香港。