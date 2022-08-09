打破情变传闻 邓紫棋与富二代男友同框合演MV

香港歌手邓紫棋去年底被爆出与富二代、造型师男友Mark（魏俊杰）分手的消息，但即将推出新专辑的她特别找来男友出演MV，打破情变传言。

邓紫棋在新专辑《启示录》中不仅担任唱作人，更以制作人、编剧、监制等全新身份，自编自演的14支剧情MV，打造“音乐连续剧”专辑。但MV开拍时，原先找的男主角和男配角却因档期和疫情关系，临时没办法参与拍摄。崩溃的她临时找来男友“救援”担任男配角，“我跟他说你的气质很适合，但他拒绝我很多次，他说自己又不是演员，觉得一定会搞砸，我说我实在找不到人了，你不演我没办法，我要死了。”

对于男友Mark的“荧幕首秀”，邓紫棋称赞说：“他除了第一天太僵硬以外，其的戏都挺好的。”但她也透露这是男友的最后一次情义相挺，“他说没有下次了，不要再搞他，不要再给他那种难题，他当时还要吃镇定情绪的药，因为他很害怕镜头对着他。”

对于去年底传出的情变，邓紫棋首度正面回应：“我一直都很低调，澄清一下，之前被说歌曲《两个你两个自己》是在影射我的感情生活，我明明是写给剧的主题曲，这半年只有一个伤，就是拍摄过程太受伤，但勉强说是情伤也对。”

邓紫棋和Mark交往约5年，去年底被港媒爆料两人已经低调分手。对于分手传闻，当时男方表示“无可奉告”，而邓紫棋仅说：“别吃瓜了，没营养！”两人都没有正面回应。