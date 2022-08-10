娱乐吃瓜：霸凌风波阻星途 南柱赫陷罗生门 金志洙当兵避风头

女团LE SSERAFIM团员金佳蓝（Kim Garam）早前因为学校霸凌纠纷退团，以《二十五，二十一》成为观众心中的“南朋友”的演员南柱赫(Nam Joo-hyuk)也被指学生时期是恶霸，让粉丝大跌眼镜。人红是非多，过去也有其他韩星卷入校园霸凌风波，导致形象受损，这些事件有的劲爆，有些存有疑点，有些则十分曲折。

LE SSERAFIM 金佳蓝退团收场

金佳蓝被指控霸凌，但公司力挺让她能顺利出道。（图/互联网）

女团LE SSERAFIM成员金佳蓝出道前被网民爆出霸凌，虽然获公司力挺成功出道，最后仍不敌反对声浪而退团。

早前有网民发帖曝出金佳蓝为校园霸凌者，帖子称受害者在学校时期被金佳蓝及其朋友霸凌，不断遭到集体加害。金佳蓝在学校被处罚的通知书随后也一同曝光了，证实了金佳蓝当时因为霸凌其他同学被学校严重处分。

金佳蓝在学校被处罚的通知书也一同曝光。（图/互联网）

爆料人的法律代理人表示，金佳蓝在受到处罚后不知悔改，金佳蓝舞蹈社团的同学也说，金佳蓝转学后还自以为是地说：“我是因为打人才转学的。”

即使这样，金佳蓝的公司一开始仍支持金佳蓝，只不过碍于风波持续发酵，公司决定让她暂停演艺活动。但关于金佳蓝的争议不断，网民和粉丝一直要求金佳蓝退团，公司抵挡不过反对声浪，宣布与金佳蓝解约，金佳蓝正式退团。

南柱赫：一波未平一波又起

南柱赫凭借《二十五，二十一》里的角色圈粉无数。（图/互联网）

向来形象阳光正面的南柱赫也卷入霸凌风波，让人大感意外。

南柱赫早前被一名A指控曾被他霸凌了6年，爆料者指南柱赫当年和一群不良少年欺负、辱骂及殴打他。另外一名受害者也出来指控南柱赫曾对他动粗。南柱赫的经纪公司快速反驳了这些指控。

过后爆料人的证词有所改动，引起怀疑。起初A是以“受害者”身份爆料，后来“受害者”改为A的朋友，过去六年遭受霸凌的时间也变成两年，部分霸凌行为也改为其他同年级的学生所做，并非南柱赫本人。

韩国“最强狗仔”Dispatch（D社）访问了南柱赫的18个同学和2个班主任。报道中，受访者都异口同声说没有霸凌这回事，三年级的班主任也说印象中的南柱赫是个善良、品行不错的学生。

不料，整件事情反转再反转，后来又有一名女受害者出来指控。据受害者所提供的聊天记录，南柱赫对她恶言相向。对于新爆料，南柱赫所属的经纪公司Soop娱乐发出声明，解释当年聊天记录的事情很复杂，爆料者断章取义，粉丝们都希望真相能尽快水落石出。

(G)-IDLE 穗珍被爆表里不一

前(G)-IDLE成员穗珍也曾陷入霸凌风波。（图/互联网）

女团(G)-IDLE的穗珍（Soojin）以台上性感，台下可爱的反差形象获得歌迷的喜爱，但她也曾经被爆出参与校园霸凌，爆发人还形容她是“反社会人格”。

爆料人A称自己的妹妹被穗珍校园霸凌，行为包括排挤、殴打和勒索钱财。穗珍后来发文承认学生时期是“引人注目的孩子”，经常会出现关于她不好的传闻，但否认曾经施暴。对此，受害者并不领情，双方见面也依然无结果，穗珍如今也已正式退出团体。

但是穗珍霸凌一事疑点颇多，不少网民认为爆料者的说法前后不一。A曾提到妹妹因为曾被穗珍霸凌，所以只要在电视上看到穗珍、在街上听到(G)I-DLE的歌就会很痛苦。然而，她在IG开直播时播放了(G)-IDLE的歌，还跳了一小段舞蹈，并透露知道每个成员的部分。不少网友点出她似乎听了很多次(G)I-DLE的歌，对(G)I-DLE很了解，开始对她感到怀疑。

金志洙：承认过错，入伍当兵

金志洙被指责校园霸凌，但后来大方承认，给出道歉。（图/互联网）

凭《大力女子都丰顺》和《步步惊心：丽》的痴情男二角色走红的金志洙（Kim Jisoo）被曝在高中时期曾是霸凌者，金志洙后来也承认这段过往并且道歉。

在金志洙主演的《月升之江》即将播映时，多个受害者在网路上揭发他的暴力行径，爆料他除了会打人，还会对女生和男生性暴力，甚至偷拍女生性爱影片和朋友交换看。对霸凌的指控，金志洙并没有否认，还写下亲笔信道歉。

不过公司发的声明中仅承认校园暴力的部分，不承认性侵指控，并且对造谣者喊告。后来，爆料者坦承造假，金志洙也接受了男子的道歉。

性侵指控是假，但校园霸凌的指控确定是真，对金志洙的职业生涯有了很大的负面影响。他第一部主演的电视剧《月升之江》换了男主，他也因为这次风波而隐退入了伍。