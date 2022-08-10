“代购夫妻”骗案闹得沸沸扬扬 包勋评直播卖名表神经紧绷

“代购夫妻”骗案在上个月闹得沸沸扬扬，包勋评早前与Pornsak做直播带货，一度闻“表”色变。他提醒网民：“如果价钱好得让人难以置信，那它也许不是真的好。”

包勋评在新剧《遇见你，真香！》片场接受《联合早报》访问，记者与从事带货直播的他聊到“代购夫妻”骗案，这对“代购夫妻”被指帮人代购至少3200万元的名表和名牌包后失踪。包勋评两周前与Pornsak在直播中卖万元名表，得知要卖手表后，一度绷紧神经，“卖之前我跟Pornsak讲，我们要检查好手表，看它是不是真品，来源也要检查好，最近‘代购夫妻’新闻闹很大，很敏感，要小心。”他指出，如果某件物品的价格比市价低很多，那买家要三思而后行，“价值1万元的手表，卖8000元可能吗？比市价便宜很多，那要想一下，要小心一点。”

难忘求学时一次雨天送餐经历

包勋评在《遇见你，真香！》扮演外表邋遢，看似懒散却深藏不露的送餐员角色。戏外的他，在理工学院求学时期当过快餐店送餐员，“有一件事毕生难忘。当天下大雨，电梯坏了，我爬上十楼送餐，又累又喘，全身湿答答，还挖出两毛钱找给顾客。”剧中有类似送餐情节，包勋评笑说：“那场戏我能演得很好，因为真的发生过。”他的胡渣造型有新鲜感，但坦言不习惯留胡子，期待在剧集正式杀青后把胡子剃干净。

包勋评重新出发，自《过江新娘——你好，梅芳草》后再参与旧东家新传媒的戏剧作品。《遇见你，真香！》的监制也是《过江》的监制梁来玲。包勋评说，监制雪中送炭，“她送了我两次炭。”

黄炯耀家中角色像妈妈

黄炯耀进入“十大”后，可感受到媒体的关注度。

拍完《卫国先锋2》《黑天使》的黄炯耀，在《遇见你，真香！》扮演徐彬的舅舅，总挂心外甥的大小事。戏外，他为家人当煮夫，接送孩子上下学，笑说：“有孩子之后我比较像妈妈……老婆比我幸福，她不用煮！”

被问起进入本届《红星大奖》“十大”后的改变，黄炯耀说，可感受到媒体的关注度，还跟孩子上过《优1周》杂志封面，“希望下来接到更重、更有挑战性的角色，可以朝专业奖项迈进。”无论角色的大小，他都会全力以赴，“我会把演艺事业做到老、做到死，表演艺术是我热爱的，没有热情，不可能做这么久。”

《遇见你，真香！》下个月杀青，并于12月19日起，每逢星期一至五，晚上9时在8频道播出。

从白天拍到天黑 徐彬皮肤过敏 林茜茜眼睛肿

徐彬和黄暄婷自《过江新娘》后再当荧幕CP。

“过江CP”徐彬、黄暄婷再度碰头当CP，两人个别受访时说，彼此默契依旧，在片场心领神会，随着故事与角色的不同，盼给观众焕然一新的感觉。

黄暄婷说：“我虽然一直说看到徐彬很闷，但那是玩笑话，很珍惜跟他合作的机会。我自己不觉得腻，希望观众也不会看到我们觉得腻。”

问徐彬，下一部戏还想跟黄暄婷合作吗？他回答说：“我觉得可以缓一缓了。不过，跟她合作挺舒服的。”

《遇见你，真香！》拍摄行程密集，主要演员近来由白天拍到天黑。徐彬说，他大前天拍到一半时，皮肤突然过敏起红疹，但回家睡了一顿好觉后，红疹退去，“现在年纪大了，相比20多岁时，三天三夜不睡觉也可以顶一顶，现在会觉得要死不活的。”

徐彬。

林茜茜前天抵达片场时，眼睛肿了。她告诉记者：“这几个月比较忙，做节目、拍戏，休息时间不是很够，所以眼睛有状况。”她扮演迷恋徐彬的花痴女员工，会展现喜剧演出。