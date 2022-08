(综合讯)澳大利亚殿堂级女星Olivia Newton-John(奥莉维亚纽顿约翰)在与乳癌对抗30年后,于本地时间9日凌晨逝世。家人通过声明说,她在位于美国南加州的自家牧场平静离世,享寿73岁。

演歌双栖的奥莉维亚与美国男星John Travolta(约翰特拉华达)1978年演出电影《青春狂热》(Grease),两人的舞步引发风潮,也缔造多首脍炙人口的金曲,包括“Summer Nights”“Hopelessly Devoted To You”与“You're The One That I Want”等歌曲,成为影史经典。

特拉华达发文悼念:“我最亲爱的奥莉维亚,你让我们的人生都变得更好,你的影响是让人难以置信的,我真的很爱你。我们路上见,我们会再次团圆。第一眼见到你,我就是你的了,而且永远都会是你的。你的丹尼,你的约翰。”

奥莉维亚演出《青春狂热》时年近30岁,她曾怀疑自己无法胜任十几岁少女的角色,一度婉拒,但电影上映后,奥莉维亚无论穿着甜美洋装扮清纯学生妹,或是切换到穿着紧身皮衣的性感尤物,演出都游刃有余。

与乳癌搏斗30年

奥莉维亚共有两段婚姻,第一任丈夫Matt Lattanzi(马特拉坦兹)也是演员,和她合作《仙纳杜的狂热》(Xanadu)结识,比她小九岁,结婚11年后于1995年离异,两人育有一女。2008年奥莉维亚嫁给第二任丈夫John Easterling(约翰伊斯特林)。

奥莉维亚在1992年被诊断出罹患乳癌,30年来在1997年与2017年两度复发。她两年前受访曾说:“好久以来它已是我人生中的一部分,我感觉某件事出了问题,它又复发让我感到担心,但我想:‘我会再次战胜它。’”奈何她去年10月透露病情加剧,已是癌症第四期,并且需靠医用大麻缓解疼痛。

从乡村歌曲成功转攻主流音乐

奥莉维亚出生于英国剑桥,父亲是军情局干员,她五六岁时随家人移民澳大利亚墨尔本,十几岁时曾与同学组成女子合唱团Sol Four。后来回到英国追求歌唱梦,并于1974年参加欧洲歌唱大赛。她最早演唱民謠、乡村歌曲崛起,演出《青春狂热》爆红后,转攻主流音乐市场取得成功。

奥莉维亚后来演出第二部歌舞电影《仙纳度的狂热》,影评虽不佳,票房依旧不错,原声带也大卖。她1981年推出描述健身热潮的单曲“Physical”,由于歌词大胆,充满挑逗与性暗示,虽然遭保守派电台禁播,但歌曲一样受欢迎,更在美国告示牌单曲榜拿下10周冠军,还被封为史上最性感歌曲。“Physical”近期在《怪奇物语》(Stranger Things)第四季中出现。

奥莉维亚曾四度获得格莱美奖肯定,被澳大利亚视为国宝级天后。在2000年悉尼奥运会开幕典礼中,她更向全球40亿观众演唱,同时也是该届奥林匹克圣火传递员之一。