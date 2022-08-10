冠病康复后遗症? 梁志强高音发不出来

梁志强在冠病康复后受访时自揭后遗症：音阶失准、高音拉不上，嗅觉受影响，以及记忆力陷入“断片”现象！

志强目前人在马来西亚，他的声音还有一点沙哑，讲话时带有鼻音：“发声似乎受到局限，高音不够力，音阶上不去！”

他估计是冠病后遗症。“除了拉高音‘没有力’，我的嗅觉也不像之前那么敏锐。此外，明明在想着的事情，有时会突然‘断掉’，记忆衔接不上……”

《新明日报》曾报道志强在马国宣传电影《女兵外传》期间患上冠病，那是6月24日的事，当时他曾一度连声音都发不出来。他于30日康复，前后经历六天。

他认为现阶段仍有后遗症，需要时间康复。他说：“我会担心啊，希望可以慢慢恢复过来。”

筹备大型脱口秀

志强操刀的《女兵》，电影里的帅气军官容启航最近与李凯馨发生争议闹上法庭，对此，志强说：“他（容启航）没讲很多，问起这事的时候，他都说已经解决了。现在的年轻人，唉。发生这些事，真是没办法！”对事件前因后果不清楚，他不便多说。

不过，志强透露了一个计划，他希望在明年办一场大型脱口秀！

早在2000年，志强已演过本地戏剧名家郭宝崑《棺材太大洞太小》及《单日不可停车》独脚戏，当时增添不少符合现今社会的新元素，观众反应非常热烈。多年以后，他兴致勃勃，希望再挑战脱口秀。

“可以谈娱乐圈怪现象、还有社会上发生的千奇百怪事件。如果能在体育场办，让一万人听我的脱口秀，那种感觉就太爽了！”

他在积极筹备，希望明年春节过后能成事。