将奔新山为爱女庆生 陈建彬自嘲是“遥远的爸”

与12岁爱女两年半没见，陈建彬本月中旬准备了生日礼物，前去柔佛新山为爱女庆生。他感叹：我是一个遥远的爸爸！

自嘲“遥远”，因为看似那么近、却是那么远。父女之间，因为疫情，两年半不曾见面。

向来疼惜女儿的建彬，接受《新明日报》访问时说，“钰荔12岁了，比较内向、胆小、被动，平时不会联络我。我打电话给她妈妈时，她才会顺便说上几句。”

钰荔遗传了他的音乐细胞，音准很好。但女儿渐渐长大，他没再看过爱女唱歌，因为妈妈后来没拍视频给他看；也因几年不见，父女关系生疏了。

自觉是个怎么样的爸爸？

“我是个遥远的爸爸。”建彬指的是心的距离。

“如果我现在退休，就能立即进去（柔佛新山）住。但不行啊，我还在打拼、赚钱。”

遗憾无法过正常亲子生活

无法有家庭生活，感觉遗憾吗？

“遗憾？当然会有，我无法过正常的亲子家庭生活。”他的语气轻轻的，流露认命的无奈。

不过，再怎么忙，建彬清楚记得钰荔的生日。“这个月17或18日，我会去柔佛新山，陪她一起庆祝生日，礼物我也一早准备好了！”

生日礼物是建彬托圈内朋友自法国买回来的背包，款式很可爱。这或是疫情松绑之后，父女之间首个见面的温馨互动。

会希望钰荔来新跟他住吗？

“可能等她上了中学，更懂事一点的时候，如果她愿意过来跟我住，我当然会非常开心！”

建彬曾说，钰荔跟惯妈妈，两人分开的话，她也许会感到没有安全感。

“不强求，一切顺其自然。”建彬说。

歌台演出减半

尽管七月歌台重启，但台数不如往年。建彬直言，疫情之前可接十五六台，如今减成七台。

建彬说：“其实，疫情也改变了人们的生活习惯，让世人剔除陋习，从今往后会更注重卫生、更有安全意识。（疫情）不全然是不好的影响。”

今年11月，建彬将再度带团出国，这次将飞法国、瑞士与比利时。有工作，他感到开心，但没有特别期待出国。

“我本身不是个爱玩、爱外出的人，之前因疫情少出门，也不觉得有什么不妥。一度不准堂食的时候，令我有一点彷徨，不过也渐渐麻木了。只要做好本分，这场全球瘟疫其实也没有想象中那么可怕……”