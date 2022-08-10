渴望独自旅行 王嘉尔：想跟他们划清界限

被镜中人吓坏，王嘉尔忍不住问：“你是谁啊？”（想知道答案？赶紧点击视频！）

韩团GOT7出身的王嘉尔（Jackson Wang）近日来新出席了许多活动，无论是面对媒体的采访，或与粉丝、公众互动交流，都展现十足的亲和力。向来直率的他星期三（10日）接受新加坡媒体联访，坦承自己已经不记得上一次旅行是什么时候了。

王嘉尔说：“如果有时间自己去旅行的话，我想跟我的团队划清界限，就是在他们的面前消失，不想再跟他们联系，我受够了，我觉得我们需要分开一会儿。”他还直言，虽然他在上海和首尔都有家，但现在对他而言酒店反而像他的家，这样的情况已经维持7、8年了。尽管是开玩笑的语气，但却不难听出行程满档的他，其实也像普通人一样渴望着平凡悠闲的充电旅行。

王嘉尔8月2日抵达新加坡后，所到之处都引来大批粉丝涌到现场一睹他的魅力。多才多艺的他上周除了为自己的服装品牌快闪店做开幕外，上周末也在金沙夜店MARQUEE做了一场“Human Remix”表演。他这次也应新加坡旅游局之邀，为本地景点拍摄一系列宣传Vlog（视频记录）。

想知道Jackson为什么会被镜子中的自己吓坏？他梦寐以求的旅行是什么样子？赶紧点击视频！