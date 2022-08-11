来新一周趴趴走 王嘉尔食阁用餐没受打扰

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以韩团Got7成员出道的王嘉尔（Jackson）来新加坡逗留了差不多一周，除了出席自创时尚品牌Team Wang Design的活动，于夜店Marquee举行“Team Wang records（Human Remix）”音乐派对，连日来他跟旅游局合作拍摄了许多内容，全岛趴趴走。昨天（10日）他在新加坡旅游局的安排下于滨海湾金沙酒店接受本地媒体访问，他说：“我去过很多不同国家，但某程度上不能算真的去过了，因为大部分时间都在酒店、活动现场或机场，没有真正地去一些景点。”

出生体育世家的王嘉尔入行前是香港剑击代表队成员，2010年曾来新参加青年奥林匹克运动会，他回忆起12年前的狮城之旅时淡笑说，有一晚曾偷溜出去到夜间野生动物园观光，还自己搭地铁呢。

这次来新，他不想只到圣淘沙、环球影城等观光名胜地，特意向本地人打听一些周末好去处，“我很想去一些大家经常会去的地方，感受本地文化，这次来发掘了很多不同地方……去了龟屿岛、圣约翰岛，看到有的人会在游艇上办派对或玩水上运动，这是我之前没看到的，觉得很新鲜。”

提及在新加坡国庆期间到访，9日国庆日是否有收看庆典？王嘉尔直言，当天确实听到烟花声，“但我不知道要看哪里，当下希望有人能告诉我应该去哪里或往哪儿看，才能看得到烟花！”

喝本土咖啡

觉得kopi-o较适合他

日前王嘉尔被目击现身牛车水的“南洋老咖啡”，他直言对本地传统咖啡文化情有独钟，“我有尝试kopi siew dai（咖啡少糖），不过我是一个americano guy（喝美式咖啡的男生），所以kopi-o（比较适合我）。”他也透露，会在狮城逗留至14日，希望下来的两三天能发掘更多地道的好去处，之后他将跟团队直飞美国。

吃了一顿很平静的午餐

王嘉尔昨天中午到滨海湾金沙购物商城的食阁享用午餐，他提起时眼睛顿时亮了起来：“吃了肉骨茶，真的很好吃！”

期间是否有被粉丝认出？他形容那一顿午餐吃得很平静：“老实说，没有什么人在乎，每个人都来吃饭，每个人有自己的生活，没有人会理会，除非你带五六个保镖，原本不知道的人都会知道！It's okay, just go eat, no one cares!（没关系的，就去吃，没有人会理会。）”

此行胖四公斤

记者问他是否有机会品尝其他本地美食，王嘉尔直言：“我都很想吃，所以都跟自己打架！食物很好吃也很想吃，但吃完之后就来了，镜子里的恶魔，哈哈！”

他向来对于自己的身材管理严格，透露上健身房运动“是喜欢，但同时也没办法”，“我早上起床准备洗澡，会先刷手机确认群组的照片或视频。手机一放下，一看镜子就吓到，照片跟镜子里的这个人不一样，就想说‘哇不行，肥了，肿了，最近没跑步’，就会去跑。”他还大方指出，这次出国胖了四公斤呢。

笑言受够了 王嘉尔想与团队“划清界限”

在受访时，王嘉尔笑说想跟团队“划清界限”，最好能在工作人员的面前消失，边说边笑：“我也不想跟他们联系，我受够了！”

原来他已经不记得上一次放假旅行是什么时候了，直呼希望能放假一周，“我觉得我们（跟团队）需要分开一会儿，（团队）不要再联系我了，好累，哈哈。”他期待能去一个新的地方旅行，呼吸当地的新鲜空气，行程顺其自然，大概也会选择不住酒店。他解释：“我在上海和首尔都有家，但现在这两个家对我来说像酒店，现在酒店像我的家，已经七八年了。Enough is enough（够了）！”

若能放假去旅行，王嘉尔希望能去住朋友的家，多亲近大自然，无须带着手机，走到哪儿就去到哪儿。

提及他身兼歌手、时尚品牌创办人等多重身份，王嘉尔说，最重要的是能输出什么，身兼多职的他坦言时间不够用：“一眨眼我已经28岁了，我小时候去到哪里都是弟弟，大家是我的姐或哥。突然间我开始听到这些（哥哥的称呼），真的觉得时间过得很快，所以要抓紧。”