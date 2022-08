来新一周趴趴走 王嘉尔食阁用餐没受打扰

yingmin@sph.com.sg

以韩团Got7成员出道的王嘉尔(Jackson)来新加坡逗留了差不多一周,除了出席自创时尚品牌Team Wang Design的活动,于夜店Marquee举行“Team Wang records(Human Remix)”音乐派对,连日来他跟旅游局合作拍摄了许多内容,全岛趴趴走。昨天(10日)他在新加坡旅游局的安排下于滨海湾金沙酒店接受本地媒体访问,他说:“我去过很多不同国家,但某程度上不能算真的去过了,因为大部分时间都在酒店、活动现场或机场,没有真正地去一些景点。”

出生体育世家的王嘉尔入行前是香港剑击代表队成员,2010年曾来新参加青年奥林匹克运动会,他回忆起12年前的狮城之旅时淡笑说,有一晚曾偷溜出去到夜间野生动物园观光,还自己搭地铁呢。

这次来新,他不想只到圣淘沙、环球影城等观光名胜地,特意向本地人打听一些周末好去处,“我很想去一些大家经常会去的地方,感受本地文化,这次来发掘了很多不同地方……去了龟屿岛、圣约翰岛,看到有的人会在游艇上办派对或玩水上运动,这是我之前没看到的,觉得很新鲜。”

提及在新加坡国庆期间到访,9日国庆日是否有收看庆典?王嘉尔直言,当天确实听到烟花声,“但我不知道要看哪里,当下希望有人能告诉我应该去哪里或往哪儿看,才能看得到烟花!”

喝本土咖啡

觉得kopi-o较适合他

日前王嘉尔被目击现身牛车水的“南洋老咖啡”,他直言对本地传统咖啡文化情有独钟,“我有尝试kopi siew dai(咖啡少糖),不过我是一个americano guy(喝美式咖啡的男生),所以kopi-o(比较适合我)。”他也透露,会在狮城逗留至14日,希望下来的两三天能发掘更多地道的好去处,之后他将跟团队直飞美国。

吃了一顿很平静的午餐

王嘉尔昨天中午到滨海湾金沙购物商城的食阁享用午餐,他提起时眼睛顿时亮了起来:“吃了肉骨茶,真的很好吃!”

期间是否有被粉丝认出?他形容那一顿午餐吃得很平静:“老实说,没有什么人在乎,每个人都来吃饭,每个人有自己的生活,没有人会理会,除非你带五六个保镖,原本不知道的人都会知道!It's okay, just go eat, no one cares!(没关系的,就去吃,没有人会理会。)”

此行胖四公斤

记者问他是否有机会品尝其他本地美食,王嘉尔直言:“我都很想吃,所以都跟自己打架!食物很好吃也很想吃,但吃完之后就来了,镜子里的恶魔,哈哈!”

他向来对于自己的身材管理严格,透露上健身房运动“是喜欢,但同时也没办法”,“我早上起床准备洗澡,会先刷手机确认群组的照片或视频。手机一放下,一看镜子就吓到,照片跟镜子里的这个人不一样,就想说‘哇不行,肥了,肿了,最近没跑步’,就会去跑。”他还大方指出,这次出国胖了四公斤呢。

笑言受够了 王嘉尔想与团队“划清界限”

在受访时,王嘉尔笑说想跟团队“划清界限”,最好能在工作人员的面前消失,边说边笑:“我也不想跟他们联系,我受够了!”

原来他已经不记得上一次放假旅行是什么时候了,直呼希望能放假一周,“我觉得我们(跟团队)需要分开一会儿,(团队)不要再联系我了,好累,哈哈。”他期待能去一个新的地方旅行,呼吸当地的新鲜空气,行程顺其自然,大概也会选择不住酒店。他解释:“我在上海和首尔都有家,但现在这两个家对我来说像酒店,现在酒店像我的家,已经七八年了。Enough is enough(够了)!”

若能放假去旅行,王嘉尔希望能去住朋友的家,多亲近大自然,无须带着手机,走到哪儿就去到哪儿。

提及他身兼歌手、时尚品牌创办人等多重身份,王嘉尔说,最重要的是能输出什么,身兼多职的他坦言时间不够用:“一眨眼我已经28岁了,我小时候去到哪里都是弟弟,大家是我的姐或哥。突然间我开始听到这些(哥哥的称呼),真的觉得时间过得很快,所以要抓紧。”