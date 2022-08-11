与前男友分手近一年 郭雪芙被对方追讨求婚钻戒

（台北讯）台湾女星郭雪芙和孙其君分手近一年，女方已和邱胜翊（王子）传出新恋情，却因男方当时求婚的钻戒纠葛不清。

孙其君被周刊爆出近况凄惨。除了在演艺圈到处欠钱未还，工作因疫情关系锐减，甚至违约私接业配，却摆烂挨批。现在还传出他情变后，跟郭雪芙要回求婚戒指遭到拒绝之余，还抖出两人牵扯极深的财务纠葛。

据知情人士透露，孙其君2019年耗资200万元台币（约9万2000新元）在北市内湖加盟拉面店，郭雪芙当时为爱相挺投资百万台币，未料碰上疫情生意下滑。郭雪芙建议孙其君就此打住，避免血本无归，不过男方坚持苦撑，因此爆发严重争执。

孙其君后来无力还债，传到处向亲友借贷，债主还联系他远在美国的家人，把事情搞得相当难看。此外，郭雪芙因为钱和孙其君闹得不愉快，狠心断了恋情。男方如今陷财务危机，想讨回钻戒还债，却被郭雪芙拒绝。对此郭雪芙经纪人说：“不清楚孙其君的财务状况，实在没有办法给予什么样的回应。”看来郭雪芙已不想再跟对方扯上关系。

据报道，孙其君去年3月在杂物袋藏着钻戒跟交往两年的郭雪芙求婚成功，当时郭雪芙大动作发声明否认，更表态已恢复单身。有说孙其君看似霸气买下钻戒，其实背地卖掉中古车筹钱外，还东借西借了好一笔钱才有能力买下钻戒。