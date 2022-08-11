成功再申请PR 王振复：新加坡是第二个家

因疫情已有三四年没回新加坡，王振复回新再度申请永久居民手续！

人在本地的振复（前名王建复）星期三（8月10日）受访告诉《新明日报》，14岁爱儿于一个月前已回新见家人，因为疫情肆虐，他有三四年没回新，“走在街上仍被本地安哥安娣认出，说‘欢迎我回来’，还问我几时拍戏，那么多年都没忘记我，真的很感恩！”

除了回新与家人朋友聚首，振复透露，“我在更新名字（王振复）的同时，也再度重新申请当永久居民；”他补充说，“这一次因疫情稍有延迟（申请），但非常感恩新加坡政府给了我缓冲期。”星期四早上领取了蓝色身份证，他满心雀跃。

振复感性表示，尽管人在台湾演艺圈，但新加坡是他事业发展的基地，本地新传媒当年给了他演艺梦，儿子也是新加坡人，“新加坡就是我第二个家！”

此外，振复也与商业伙伴洽谈拓展手摇饮与餐饮业的可能性。

早在2020年底，振复和好友合开日式餐酒馆PS.sake bar；去年，他砸500万台币（逾22万8000新元）在桃园老家开手摇饮“BOSS TEA”，他是个凡事亲力亲为的老板。

问起生意，振复说：“因疫情动荡，目前处于自我挑战与平衡的时候，我正在努力‘抢救’，为生意做‘人工呼吸’......”言下之意，生意受疫情影响，振复积极扭转颓势。

回新七天“当70天来用”

问起动向，振复前不久才拍完一部以真人真事为主的剧集《扳手阿发》，“我演的是阿发的兄弟孙伟，与阿发共度患难，去中国开工厂，是一部扶贫、带正能量的剧，共10集，会安排在串流平台播映。”

提到自己的角色“孙伟”，个性重情重义、干脆、拿得起放得下，振复说：“我觉得自己越活越像‘孙伟’了，说一就一。”

此趟难得回新一周，振复决定“七天当70天来用”，除了要事，也与圈内人欢聚，暂且“放纵”自己，“这些天见了田铭耀、刘子绚、苏梽城、陈秀环等艺人朋友......天天都在大吃大喝。”担心发胖吗？“辛亏我天天有跳绳。”他笑说。