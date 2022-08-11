《你的世界我们懂》迎来大结局 洪凌：完美句点不需续集

《你的世界我们懂》热播，让观众回流看本地剧，更有演员以及大批观众热烈召唤续集，但剧中“姐姐”洪凌认为戏剧已经完美划下句点，不需要有续集！

目前热爆的电视剧《你》将在星期五（8月12日）晚上播出大结局，为了让观众能与演员近距离接触，四名主角许瑞奇、宗子杰、洪凌以及黄振隆星期三（10日）晚上出席了线上粉丝见面会，剧里的“爸爸”姚彣隆也在留言区和“孩子们”互动，更大力呼吁推出《你2》。

对此，迎来粉丝们的热烈回应，纷纷期盼《你》能出续集。不过洪凌认为这部戏已经有完美的结局了，认为不需要有续集。至于其他演员则有所保留，并说等监制发话。

另外，身为歌手的黄振隆也在线上直接开唱一小段主题曲《你的世界》，让洪凌秒变粉丝赞剧里“男友”唱歌好听。

幕后趣事

粉丝会上演员们也爆料许多被剪掉的剧情，以及有趣的幕后花絮。

许瑞奇：“大海”送哥哥剧情被剪

剧里特需儿郑天才（许瑞奇饰）有两个“朋友－天空和大海”，天才天天都会和它们玩，许瑞奇爆料：“大海最后送给哥哥（宗子杰饰）了，不过这个剧情被剪掉了。”

粉丝好奇天才有没有女朋友（收银员妹妹）？许瑞奇解释：“其实是因为cashier妹妹的头发有红色，所以才喜欢。”而被子杰问如果男生有红头发呢？许瑞奇机灵回答：“有啊！‘红’毛哥哥（黄振隆饰）”

洪凌不敢与“阿牛”对戏

剧中，天才的蜗牛宠物“阿牛”也深受观众喜爱，许瑞奇说，有些观众看到蜗牛还会拍照与他分享。不过姐姐天希（洪凌饰）却不喜欢蜗牛，她说“我觉得不可以，太恶心了，我连跟‘阿牛’对戏都不敢直视！”

宗子杰睡不足眼红红

相信细心的观众会发现宗子杰剧里有几个镜头眼睛红红的，原来是因为睡眠不足，导致眼睛发炎。

子杰也爆有一场戏是躺在床上和“爸爸”对话，结果对话结束后，子杰居然直接睡着了。

同样睡着的也有姚彣隆。他们集体出卖“爸爸”躺在病床上当病人时，居然真的睡着，还发出鼻鼾声，让洪凌和黄振隆在后面憋笑！然而“妈妈”（黄碧仁饰）却非常专业地能继续在旁边演哭戏，甚至边哭边捏姚彣隆，试图叫醒他。

另外，子杰和瑞奇也说：“在没有拍戏时彣隆大哥都会跑来我们的房间，和我们一起躺着划手机。”洪凌也说要找“爸爸”时，“爸爸”都在他们的房间。

黄振隆：砍鸡要“快狠准”

黄振隆砍鸡手势利落，殊不知他的“手替”居然是哥哥洪茂桥（杨志龙饰），开鸡饭店的洪茂丹（黄振隆饰）爆：“其实每次我砍鸡的画面，都是Ben（杨志龙）的手。因为Ben有经验，砍鸡的时候动作利落，画面更好看。”黄振隆也分享砍鸡要“快狠准”！

剧里洪茂丹最后把鸡饭店顶让给了哥哥，另外开了一间餐厅，妈妈王金慧（向云饰）也在该餐厅工作。

观众入戏太深 曾诗梅被批“为什么那么坏？”

宗子杰也提到，由于有观众入戏太深，他因有向弟弟咆哮的戏，在外面居然被批评“为什么对弟弟这样（不好）？”

同时，洪茂丹的大嫂陈琳琳（曾诗梅饰）也被批评“为什么那么坏？”对此，曾诗梅回复：“这只是拍戏。”