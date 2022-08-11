娱乐吃瓜：演唱会惊魂记！张杰满手带血继续唱 陈奕迅差点失去下半身“幸福”

演唱会事故最近频频发生，先是香港人气男团MIRROR7月底的红馆演唱会发生严重意外，接着日本杰尼斯男团8月初在北海道的演出突发火患事故。为了打造美轮美奂的舞台及炒热现场气氛，演唱会往往会穿插各种舞台特效，如升降台、喷火机、烟雾机等。

这些看似酷炫的特效其实给表演艺人带来了许多潜在的危险。不少艺人在演唱会时都曾发生过意外，轻者满手带血继续唱，重者威胁到下半身的“幸福”，甚至还有人差点失聪！

陈奕迅 ── 尴尬失足 差点摔掉“小弟”

出道多年的陈奕迅最“经典”的意外便是2002年在台北的事故。（图/微博、互联网）

香港歌手陈奕迅2002年在台北出席校园演唱会时，一脚踩断音箱的支撑架，右脚跌到台下，下体被卡在舞台边。

当时陈奕迅强忍痛楚负伤走回舞台，完成演出后才向助理表示撞到阴囊。他一开始以为只是摔伤，后来下体却愈来愈剧痛，才在凌晨前往国泰医院急症室求诊。他的伤势严重，撞破右睾丸，更因撞伤造成瘀血，所幸不需切除整粒睾丸。医生即时清除瘀血，经一小时的手术后再转到病房观察。陈奕迅经纪人当时对外表示，意外伤及敏感部位，幸好伤势不影响生殖能力。

陈奕迅一家三口。（图/互联网）

“蛋蛋”事件后，大家同情陈奕迅之余，那次意外也成为圈中笑谈。他也喜欢调侃自己，为自己受伤的“蛋蛋”取名叫“小迅”。2004年，陈奕迅升格人父，这才结束了媒体多年来对“小迅”的关心。

林子祥 ── 踏空衰落 听力永久受损

林子祥曾因舞台意外而导致听觉受损。（图/互联网）

港星林子祥2003年担任汪明荃于红馆个唱的嘉宾时，不慎跌进近3米高的台底，一度昏迷送院，导致一耳听力受损。

当时55岁的林子祥高唱《男儿当自强》的时候，并未察觉升降台经已降下，边唱边走近舞台中央，一不小心便踏个空，整个人也随即失去平衡跌下“洞内”。

林子祥担任汪明荃的演唱会嘉宾时，一脚踏入“陷阱”，失足掉入深洞。（图/互联网）

林子祥出事后被送往医院，由于他受伤后一度失忆，医生立即替他进行脑部扫描，发觉他右耳软骨碎裂，出现渗血情况，且脑有瘀血积聚。林子祥经纪人表示，脑部瘀血没有压到神经线，所以不会失聪。然而至今，他的听觉仍未痊癒，不如普通人可听到立体声。

林子祥与叶蒨文一起上《声生不息》，带观众回味多首经典的粤语歌曲。（图/互联网）

听觉受损却丝毫影响到林子祥对音乐数十年来的热忱。日前，林子祥与妻子叶蒨文一起登上热门节目《声生不息》，带观众回味多首经典的粤语歌曲，再收获了一波人气。

张杰──满手鲜血 继续歌唱

中国歌手张杰。（图/微博）

张杰2021年在苏州巡回表演时，从高空升降台上摔落，当场受伤满手都是血。张杰在摔倒后并没有停止唱歌，而是立即站在升降台的缝隙里继续唱歌，依然坚持完成3小时的演出。

张杰受伤后并没有停止演唱，坚持完成了表演。（图/互联网）

表演后，张杰工作室发文称，张杰手指伤口已缝合处理，腰部轻微骨裂，已遵医嘱治疗，相关舞蹈表演都将暂停一段时间。

而张杰也在微博上发文表示检查脊椎拍片后，自己有轻微“腰椎横突骨”，会休息三个月康复，请粉丝们不要担心。谢娜则在微博上透露，当时三岁双胞胎第一次看爸爸演出，目睹了爸爸手部血流不止。

和张杰一起录制音乐节目《时光音乐会》的谭咏麟后来在微博上大赞“张杰那种坚毅精神和专业态度令我动容”，爆出他受伤不到24小时就飞去节目录制现场，带伤工作超过10小时。

“Red Velvet”Wendy ── 高处跌落 偶像脸部骨头摔碎

Wendy（左图右）是韩国人气女团Red Velvet的主唱。（图/IG）

韩国年末盛事“SBS歌谣大战”在2019年时也出过舞台意外。人气女团Red Velvet的成员Wendy（孙承欢）在彩排时从2.5米高的楼梯跌落，导致脸部受伤，右边骨盆及、手腕骨折。

Wendy原本被安排在约两层楼高的隧道舞台上演唱新曲，但保安当时以手电筒示意她走向一个没有搭建好的舞台位置，让她在毫无防备的情况下直接摔下舞台。

电视台随后发声明称，Red Velvet无法如期登上直播舞台，由衷向粉丝及观众致歉，并希望Wendy尽快康复，未来也将格外留意参演人员的安全。由于声明并未说明Wendy受伤原因，也没向Wendy本人道歉，当时引发了粉丝团的怒火，扬言要告电视台。

经过大约一年的治疗，Wendy终于在2021年1月回归舞台，并在同年4月发行了首张迷你专辑《Like Water》。

出道7年Wendy首次推出个人专辑。（图/IG）

但比起歌曲，却也有少数网民关心的是Wendy康复后的脸部状况，甚至大肆在网络上讨论意外后她在外貌上的变化，认为她借休养名义“进厂维修”。不少粉丝看见恶意评论都替她感到愤愤不平，非常心疼。据悉，有消息指Wendy的伤势一度严重到被诊断为不能再唱歌，她嘴里安装了钢线矫正口腔，努力不懈就是希望能重新站上舞台。

Red Velvet去年与粉丝庆祝出道7周年时，提到了Wendy的意外事件。Wendy当时笑着表示，组合能够重新一起活动真的是奇迹，她现在非常珍惜，也觉得非常珍贵，自己也因那次事故成长了很多。