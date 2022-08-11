收到汪小菲撤告通知 葛斯齐：关刀收起来了

（台北讯）台湾狗仔葛斯齐先前杠上大S前夫汪小菲，还抖出他与女生暧昧照片，就在葛斯齐打算公开汪小菲“后宫秘史”前夕，双方突然和解，并发声明表示不会提起诉讼。不料本月2日葛斯齐突然收到传票，经查发现是被汪小菲律师提告。

星期四（11日）中午事情大转弯，葛斯齐晒出汪小菲的撤告通知，宣布二度和解，葛斯齐说：“好啦！我关刀收起来了”。

葛斯齐日前收到被告传票，但汪小菲声称没有要告葛斯齐，可能是律师出的主意。该案原定11日在台北地检署开侦查庭，葛斯齐10日预告不会到场，“没钱请律师，所以也不会有律师出现，更不可能有什么花钱庭外和解，我一句对不起也从没说过，请大家不要乱猜忌”。

11日中午，葛斯齐更新进度，透露收到汪小菲的正式撤告通知，也接到对方律师来电，对方解释对葛斯齐两次提告，日期都在6月2日前。葛斯齐说：“第一次提告当天就主动撤告原因我没问，因为当下双方是没有任何联络交谈，而5月18日提告一直到8月3日才撤告”，律师过程中再三证明真的已经撤告，11日早上葛斯齐收到通知，才确认此事。

至于为何公开？葛斯齐强调：“最好的方式就是公开此事，不然众人以为和解是我低头赔不是，还是花钱了事，告诉大家以上绝对不可能发生，做这行为等同于我质疑自己处理新闻的态度，谁还相信公信力的存在，怕告就不要当记者。”