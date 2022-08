遭网民“围攻” 容启航质疑有人“雇用机器”

本地男星容启航星期四(11日)在Instagram(IG)连发几则限时动态,截图社媒上网民批评他的多则留言,写道:“I wonder who hired these bots to comment all the mean stuff(我好奇是谁雇用机器写下这些刻薄的留言)”似乎暗指有人买下水军(网络枪手)来攻击他。

这些批评容启航的留言包括:“人在做天在看,连做人的底线都没有的人不配为人”、“请问您是哪位?太会给自己加戏了吧,业务能力不行就想蹭别人的热度,看了和吃了苍蝇一样恶心”、“就算要骚扰也不会骚扰这种,谁啊这个男的好丑”、“我觉得是Glenn在搞新闻,大家不应该让这种人渣男人得逞!”

容启航透露近日这些针对他的留言,与过去10个月来他遭受的骚扰类似。而他星期三(10日)在IG发文写道:“The truth will set you free”似乎也意有所指。

在此之前,本地女星李凯馨与容启航传出因争议而闹上法庭,李凯馨星期一(8日)在社媒IG限时动态发布声明承认她和容启航从去年8月起,曾有一些“分歧”,不过在双方律师的帮助下,他们已经“解决了问题,分歧只是误会,事件已终结”。容启航随后也在IG限时动态贴出内容相似的声明,却只字不提“误会”。李凯馨之后删除了原先的声明,新的声明中她删除了“误会”一词。